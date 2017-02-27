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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:15
moveton написав: Andrey2512 написав:
А оплата товара на Али? Тоже реально?
Легко. Только в Украину никакой китаец сейчас товар не отправит, но оплатить можно.
Если так уж хочется что-то купить у вредного китайца -- можно найти и посредника для доставки.
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_hunter
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:35
_hunter Тогда нет смысла покупки на али.
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lubarec
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:10
Мизантрóп написав:
89- следующее значение в последовательности Фибоначчи
69 пропустить нельзя! это святое
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vitaliian
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:19
vitaliian написав:
69 пропустить нельзя! это святое
Скорее - эротичное
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Investor_K
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:25
Ценники застройщики в связи с поднятием курса не перерисвывают ?
Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?
Или перевод ?
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Хомякоид
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:41
Хомякоид написав:
Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?
Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:46
Investor_K написав: Хомякоид написав:
Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?
Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.
Спасибо. Очень ценный совет. Обязательно воспользуюсь
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:02
37.00-37.30/38.70-39.00
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:13
Investor_K написав: Хомякоид написав:
Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?
Берите с собой. Перевезете и отдадите кому пожелаете. Потом, правда, назад не выпустят. Если заберут на фронт - не бойтесь. Судя по Вашим постам из Германии, Вы очень смелый парень.
Якщо внж іншої держави, то випустять.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:15
Хомякоид написав:
Ценники застройщики в связи с поднятием курса не перерисвывают ?
Как передать нал в Украину с Европы никто не подскажет ?
Или перевод ?
Перевод/ водіями, що возять людей і передачі/ або просто з людьми. В нас вчора двоє жінок поїхали в Україну через Польщу. Одна планує повернутися
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