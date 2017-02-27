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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9496949794989499>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:51

Запорожье, сдуваемся...

36/36.8

37.9/38.9
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:00

Приват сегодня курс USD поднял.
Это что - уход от фиксированного курса или банкам расширили коридор (вроде 10% раньше был)?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:03

  tmp01 написав:Приват сегодня курс USD поднял.
Это что - уход от фиксированного курса или банкам расширили коридор (вроде 10% раньше был)?

32.0513 - еще не вышел за 10%
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:08

  greenback1996 написав:
  tmp01 написав:Приват сегодня курс USD поднял.
Это что - уход от фиксированного курса или банкам расширили коридор (вроде 10% раньше был)?

32.0513 - еще не вышел за 10%

Да, точно. С 10% будет 32.18
Еще немного осталось)
Просто помню, что всю прошлую неделю курс был ниже и "прибит гвоздями"
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:10

Курс корректируется.
Думаю опустится к 35 +/-
А на следующей неделе к новым вершинам.
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:34

  lubarec написав:_hunter Тогда нет смысла покупки на али.

Чозабред? -- покупка на али с доставкой посредником укрпочтой -- имеет смысл, а покупка на али с доставкой посредником ХХХ -- не имеет смысла? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:44

Сдается без реального межбанка, наличный курс буде ходить туда- сюда на 10-20%
Очень мелкий рынок. Даже небольшая паника может приводить у серьезным движениям.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:45

  _hunter написав:
  lubarec написав:_hunter Тогда нет смысла покупки на али.

Чозабред? -- покупка на али с доставкой посредником укрпочтой -- имеет смысл, а покупка на али с доставкой посредником ХХХ -- не имеет смысла? :roll:

Али возобновил доставку в Украину?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:47

  UA написав:
  _hunter написав:
  lubarec написав:_hunter Тогда нет смысла покупки на али.

Чозабред? -- покупка на али с доставкой посредником укрпочтой -- имеет смысл, а покупка на али с доставкой посредником ХХХ -- не имеет смысла? :roll:

Али возобновил доставку в Украину?

Советую прочитать всю цепочку сначала -- ровно этот же вопрос где-то в ее середине задавался.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Посредник за выкуп и отправку заказа,захочет больше,чем стоимость заказа.Таобао с услугами посредников,выходя дороже,чем али без дармоедов.
lubarec
 
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