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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:51
Запорожье, сдуваемся...
36/36.8
37.9/38.9
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edvardd
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:00
Приват сегодня курс USD поднял.
Это что - уход от фиксированного курса или банкам расширили коридор (вроде 10% раньше был)?
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tmp01
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:03
tmp01 написав:
Приват сегодня курс USD поднял.
Это что - уход от фиксированного курса или банкам расширили коридор (вроде 10% раньше был)?
32.0513 - еще не вышел за 10%
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greenback1996
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:08
greenback1996 написав: tmp01 написав:
Приват сегодня курс USD поднял.
Это что - уход от фиксированного курса или банкам расширили коридор (вроде 10% раньше был)?
32.0513 - еще не вышел за 10%
Да, точно. С 10% будет 32.18
Еще немного осталось)
Просто помню, что всю прошлую неделю курс был ниже и "прибит гвоздями"
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tmp01
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:10
Курс корректируется.
Думаю опустится к 35 +/-
А на следующей неделе к новым вершинам.
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Evgeny
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:34
lubarec написав:_hunter
Тогда нет смысла покупки на али.
Чозабред? -- покупка на али с доставкой посредником укрпочтой -- имеет смысл, а покупка на али с доставкой посредником ХХХ -- не имеет смысла?
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_hunter
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:44
Сдается без реального межбанка, наличный курс буде ходить туда- сюда на 10-20%
Очень мелкий рынок. Даже небольшая паника может приводить у серьезным движениям.
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UA
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:45
_hunter написав: lubarec написав:_hunter
Тогда нет смысла покупки на али.
Чозабред? -- покупка на али с доставкой посредником укрпочтой -- имеет смысл, а покупка на али с доставкой посредником ХХХ -- не имеет смысла?
Али возобновил доставку в Украину?
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UA
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:47
UA написав: _hunter написав: lubarec написав:_hunter
Тогда нет смысла покупки на али.
Чозабред? -- покупка на али с доставкой посредником укрпочтой -- имеет смысл, а покупка на али с доставкой посредником ХХХ -- не имеет смысла?
Али возобновил доставку в Украину?
Советую прочитать всю цепочку сначала -- ровно этот же вопрос где-то в ее середине задавался.
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_hunter
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:54
Посредник за выкуп и отправку заказа,захочет больше,чем стоимость заказа.Таобао с услугами посредников,выходя дороже,чем али без дармоедов.
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lubarec
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