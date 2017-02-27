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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:04
Столиця:
35.50 USD 37.00
37.50 EUR 39.00
Троянда:
35.25 USD 36.70
36.70 EUR 38.80
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:25
edvardd написав:
Запорожье, сдуваемся...
36/36.8
37.9/38.9
Львів теж здувся (-70... -80 коп за день)
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greenozon
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:26
курс фубля в кацапии сегодня 57
зачем они это делают?
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Xenon
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:32
https://news.finance.ua/ua/dolar-v-ukra ... -po-40-hrn
Yuri_Z написав:
Столиця:
35.50 USD 37.00
37.50 EUR 39.00
Троянда:
35.25 USD 36.70
36.70 EUR 38.80
40 грн. за долар на следующей неделе.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:34
moveton написав: deniska написав:
А что ему мешает? В Китае ж вроде нет ограничений на доставку в Украину. Или думаете, что товар с Али нашу таможню не пройдет?
Понятия не имею что ему мешает, но я пробовал с Али в наше военное время заказывать, последний раз всего неделю назад, и на моменте оплаты заказа мне писало: "В вашу страну сейчас доставки нет. Извините за временные неудобства".
У нас-то всё пройдёт. Даже закон о возвращении лимита до 150 евро наконец вступил в действие. Да и без него вряд ли таможне сейчас до проверки мелких посылок.
Вы бы отправили свой товар в страну где идёт война.Они же не страхуют даже через али по полной стоимости. Китапйцы потеряли десятки тысяч посылок тут 24.02. Через Али вы ничего не купите,есть конечно возможность связаться с продавцом и спросить отправит или нет.К примеру то что я хотел они категорически все отказались. Предлогали в Польше получить,оформить на Польшу
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:37
Xenon написав:
курс фубля в кацапии сегодня 57
зачем они это делают?
Вынуждают населения матрасы с $ менять на дерево. Поступлений $ в роисю бумажных уже нету.
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xio13
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:38
Xenon
Я вообще не понимаю как это у них выходит... Хотя, валюта от нефти и газа поступает
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Andrey2512
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:39
Не розумію, навіщо купувати готівковий долар, якщо можна набагато дешевше перевести гривні на закордонний рахунок та отримати таку ж валюту?
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rationalism2
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:41
Andrey2512 написав:Xenon
Я вообще не понимаю как это у них выходит... Хотя, валюта от нефти и газа поступает
Ещё у них есть обязательная продажа валютной выручки экспортёрами, с тенденцией к ослаблению
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gh78
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:41
Xenon написав:
курс фубля в кацапии сегодня 57
зачем они это делают?
а вы думаете зачем они прогнули полевропы чтобы они в рублях платили за енергоресурсы...теперь вечноозабоченные продают бакс по 57 россии получается. В сутки почти на 2 миллиарда евро у россии покупают нефти,угля и газа и это не считаем золото,алмазы и лес.
Может я в чём то неправ но думаю большинство согласится что мы ожидали другого эффекта от МОЩНЫХ санкций за всю историю человечества.
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konstantin kirovograd
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