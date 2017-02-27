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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 94979498949995009501>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:04

Столиця:
35.50 USD 37.00
37.50 EUR 39.00

Троянда:
35.25 USD 36.70
36.70 EUR 38.80
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:25

  edvardd написав:Запорожье, сдуваемся...

36/36.8

37.9/38.9


Львів теж здувся (-70... -80 коп за день)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:26

курс фубля в кацапии сегодня 57

зачем они это делают?
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:32

  Yuri_Z написав:Столиця:
35.50 USD 37.00
37.50 EUR 39.00

Троянда:
35.25 USD 36.70
36.70 EUR 38.80


https://news.finance.ua/ua/dolar-v-ukra ... -po-40-hrn

40 грн. за долар на следующей неделе.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:34

  moveton написав:
  deniska написав:А что ему мешает? В Китае ж вроде нет ограничений на доставку в Украину. Или думаете, что товар с Али нашу таможню не пройдет?

Понятия не имею что ему мешает, но я пробовал с Али в наше военное время заказывать, последний раз всего неделю назад, и на моменте оплаты заказа мне писало: "В вашу страну сейчас доставки нет. Извините за временные неудобства".

У нас-то всё пройдёт. Даже закон о возвращении лимита до 150 евро наконец вступил в действие. Да и без него вряд ли таможне сейчас до проверки мелких посылок.


Вы бы отправили свой товар в страну где идёт война.Они же не страхуют даже через али по полной стоимости. Китапйцы потеряли десятки тысяч посылок тут 24.02. Через Али вы ничего не купите,есть конечно возможность связаться с продавцом и спросить отправит или нет.К примеру то что я хотел они категорически все отказались. Предлогали в Польше получить,оформить на Польшу :D
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:37

  Xenon написав:курс фубля в кацапии сегодня 57

зачем они это делают?


Вынуждают населения матрасы с $ менять на дерево. Поступлений $ в роисю бумажных уже нету.
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:38

Xenon

Я вообще не понимаю как это у них выходит... Хотя, валюта от нефти и газа поступает
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не розумію, навіщо купувати готівковий долар, якщо можна набагато дешевше перевести гривні на закордонний рахунок та отримати таку ж валюту?
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:41

  Andrey2512 написав:Xenon

Я вообще не понимаю как это у них выходит... Хотя, валюта от нефти и газа поступает

Ещё у них есть обязательная продажа валютной выручки экспортёрами, с тенденцией к ослаблению
gh78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:41

  Xenon написав:курс фубля в кацапии сегодня 57

зачем они это делают?

а вы думаете зачем они прогнули полевропы чтобы они в рублях платили за енергоресурсы...теперь вечноозабоченные продают бакс по 57 россии получается. В сутки почти на 2 миллиарда евро у россии покупают нефти,угля и газа и это не считаем золото,алмазы и лес.
Может я в чём то неправ но думаю большинство согласится что мы ожидали другого эффекта от МОЩНЫХ санкций за всю историю человечества.
konstantin kirovograd
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