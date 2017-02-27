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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:42
lubarec написав:
Посредник за выкуп и отправку заказа,захочет больше,чем стоимость заказа.Таобао с услугами посредников,выходя дороже,чем али без дармоедов.
Выкупить можно и самому. Но доставка, естественно, будет дороже спонсируемой КПК бесплатной.
Но если покупка _нужна_ -- какая, собственно, разница?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:42
rationalism2 написав:
Не розумію, навіщо купувати готівковий долар, якщо можна набагато дешевше перевести гривні на закордонний рахунок та отримати таку ж валюту?
Приведите пример
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:42
Железный нардеп.
Не хочу нагонять пессимизм, но курс валюты сегодня видели?
37 доллар 💵 , 39 евро 💶
Это результат заблокированного экспорта и …нехватки денег, которая благополучно покрывается эмиссией Нацбанка 🤷♂️ И обвинять их тут не надо. Как ещё покрывать разрыв?
🥲Говорят сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого.
Значит скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос лишь времени. Причём недель 🕑
May 19 at 21:37
железный нардеп наверное не в курсе, что запад налил достаточно, причем этот загонистый твит был написано в его телеге вечером тогда, когда уже все деньги и G7 и США были одобрены (в США 40 млрд правда должен подписать Байден, но за ним по идее не заржавеет, поскольку он это все инициировал). И предоставленные западные деньги компенсируют печатные деньги. И то, как мы неоднократно видели деньги каким-то образом потом НБУ изымает из оборота.
Короче говоря, в 21_37 он не мог не знать про западную поддержку. Зачем он это делает не понятно - ему же потом избиратели и зададут на следующей неделе "где 40, гаденыш?"
Востаннє редагувалось Alex2007
в П'ят 20 тра, 2022 10:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:43
rationalism2 написав:
Не розумію, навіщо купувати готівковий долар, якщо можна набагато дешевше перевести гривні на закордонний рахунок та отримати таку ж валюту?
Переводы на закордонний рахунок прикрыли, вроде как...
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:44
Alex2007 написав:
железный нардеп наверное не в курсе, что запад налил достаточно
запад налил пока только 500 лямов, первое
второе - 40 млрд это он нальет себе, своей оборонке, своим государственным службам
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:48
Zebra написав: Alex2007 написав:
железный нардеп наверное не в курсе, что запад налил достаточно
запад налил пока только 500 лямов, первое
второе - 40 млрд это он нальет себе, своей оборонке, своим государственным службам
согласен.
он же не налик раздаст валютчикам
чтобы они по 29 продавали
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:52
Zebra написав: Alex2007 написав:
железный нардеп наверное не в курсе, что запад налил достаточно
запад налил пока только 500 лямов, первое
второе - 40 млрд это он нальет себе, своей оборонке, своим государственным службам
До 9 млрд - на поддержку правительству.
Но помимо этого вчера 18 млрд одобрило G7.
Министры финансов Группы семи договорились в четверг о 18,4 млрд долларов на помощь Украине в оплате счетов в ближайшие месяцы и заявили, что готовы поддерживать Киев на протяжении всей войны с Россией и сделать больше, если потребуется.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на проект коммюнике министров.
"В 2022 году мы мобилизовали 18,4 миллиарда долларов бюджетной поддержки, в том числе 9,2 миллиарда последних обязательств", - говорится в проекте.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину в течение всей этой войны и в дальнейшем и готовы делать больше, если потребуется", – говорится в сообщении.
В проекте G7 приветствовала предложение Европейской комиссии в среду предоставить Украине 9 миллиардов евро и отметила, что Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация планируют поддержку на сумму 3,4 миллиарда долларов. Но пока понятно, есть ли эти средства частью 18,4 миллиарда долларов, будут ли выделены отдельно.
Да, вероятно, не все деньги пойдут напрямую в Украину и живыми деньгами, но совсем-совсем катастрофы с отсутствием зеленых денег не видно. Да и наши, я до сих пор подозреваю, специально загнали озвучиваемую цифру дефицита под 5 млрд (даже иногда звучало даже 7 млрд) в месяц, как будто других доходов бюджета совсем-совсем нет (даже от тех же овгз), чтоб побольше получить от запада.
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Alex2007
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:56
Zebra написав:
запад налил пока только 500 лямов, первое
второе - 40 млрд это он нальет себе, своей оборонке, своим государственным службам
Не бреши !!!
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:57
konstantin kirovograd написав:
он же не налик раздаст валютчикам чтобы они по 29 продавали
никто на чр по 29 продавать пока не будет. Но вы сомневаетесь, что чр никем не контролируется . Как минимум дяди, не испытывающие недостаток в мешках денег и имеющие инсайнд, уверен, барыжат налево и направо оптовыми суммами (думаю, коллеги железного нардепа там тоже присутствуют). Т.е. "насыщают" рынок валютой, когда приходит момент. И откупают, тоже, когда приходит момент.
29 ... 39 (вчера был на табло некоторых) - вполне немаленький зазор для подобных игр. Плохо это или хорошо - это уже другой вопрос.
Доброго вечора, ми з України
Востаннє редагувалось Alex2007
в П'ят 20 тра, 2022 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:57
edvardd написав:
Запорожье, сдуваемся...
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37.9/38.9
камнем...
35.6/36.1
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