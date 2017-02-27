RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9498949995009501>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:42

  lubarec написав:Посредник за выкуп и отправку заказа,захочет больше,чем стоимость заказа.Таобао с услугами посредников,выходя дороже,чем али без дармоедов.

Выкупить можно и самому. Но доставка, естественно, будет дороже спонсируемой КПК бесплатной.
Но если покупка _нужна_ -- какая, собственно, разница? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 6842
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:42

  rationalism2 написав:Не розумію, навіщо купувати готівковий долар, якщо можна набагато дешевше перевести гривні на закордонний рахунок та отримати таку ж валюту?

Приведите пример
gh78
 
Повідомлень: 172
З нами з: 25.04.17
Подякував: 161 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:42

  Хомякоид написав:
  Yuri_Z написав:Столиця:
35.50 USD 37.00
37.50 EUR 39.00

Троянда:
35.25 USD 36.70
36.70 EUR 38.80


https://news.finance.ua/ua/dolar-v-ukra ... -po-40-hrn

40 грн. за долар на следующей неделе.


Железный нардеп.
Не хочу нагонять пессимизм, но курс валюты сегодня видели?
37 доллар 💵 , 39 евро 💶

Это результат заблокированного экспорта и …нехватки денег, которая благополучно покрывается эмиссией Нацбанка 🤷‍♂️ И обвинять их тут не надо. Как ещё покрывать разрыв?

🥲Говорят сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого.
Значит скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос лишь времени. Причём недель 🕑
May 19 at 21:37



железный нардеп наверное не в курсе, что запад налил достаточно, причем этот загонистый твит был написано в его телеге вечером тогда, когда уже все деньги и G7 и США были одобрены (в США 40 млрд правда должен подписать Байден, но за ним по идее не заржавеет, поскольку он это все инициировал). И предоставленные западные деньги компенсируют печатные деньги. И то, как мы неоднократно видели деньги каким-то образом потом НБУ изымает из оборота.
Короче говоря, в 21_37 он не мог не знать про западную поддержку. Зачем он это делает не понятно - ему же потом избиратели и зададут на следующей неделе "где 40, гаденыш?"
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 20 тра, 2022 10:46, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3442
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1713 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:43

  rationalism2 написав:Не розумію, навіщо купувати готівковий долар, якщо можна набагато дешевше перевести гривні на закордонний рахунок та отримати таку ж валюту?

Переводы на закордонний рахунок прикрыли, вроде как...
_hunter
 
Повідомлень: 6842
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:44

  Alex2007 написав:железный нардеп наверное не в курсе, что запад налил достаточно

запад налил пока только 500 лямов, первое
второе - 40 млрд это он нальет себе, своей оборонке, своим государственным службам
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11229
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2437 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:48

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:железный нардеп наверное не в курсе, что запад налил достаточно

запад налил пока только 500 лямов, первое
второе - 40 млрд это он нальет себе, своей оборонке, своим государственным службам

согласен.
он же не налик раздаст валютчикам :lol: чтобы они по 29 продавали
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 923
З нами з: 20.01.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:52

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:железный нардеп наверное не в курсе, что запад налил достаточно

запад налил пока только 500 лямов, первое
второе - 40 млрд это он нальет себе, своей оборонке, своим государственным службам


До 9 млрд - на поддержку правительству.
Но помимо этого вчера 18 млрд одобрило G7.

Министры финансов Группы семи договорились в четверг о 18,4 млрд долларов на помощь Украине в оплате счетов в ближайшие месяцы и заявили, что готовы поддерживать Киев на протяжении всей войны с Россией и сделать больше, если потребуется.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на проект коммюнике министров.

"В 2022 году мы мобилизовали 18,4 миллиарда долларов бюджетной поддержки, в том числе 9,2 миллиарда последних обязательств", - говорится в проекте.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину в течение всей этой войны и в дальнейшем и готовы делать больше, если потребуется", – говорится в сообщении.

В проекте G7 приветствовала предложение Европейской комиссии в среду предоставить Украине 9 миллиардов евро и отметила, что Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация планируют поддержку на сумму 3,4 миллиарда долларов. Но пока понятно, есть ли эти средства частью 18,4 миллиарда долларов, будут ли выделены отдельно.


Да, вероятно, не все деньги пойдут напрямую в Украину и живыми деньгами, но совсем-совсем катастрофы с отсутствием зеленых денег не видно. Да и наши, я до сих пор подозреваю, специально загнали озвучиваемую цифру дефицита под 5 млрд (даже иногда звучало даже 7 млрд) в месяц, как будто других доходов бюджета совсем-совсем нет (даже от тех же овгз), чтоб побольше получить от запада.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3442
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1713 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:запад налил пока только 500 лямов, первое
второе - 40 млрд это он нальет себе, своей оборонке, своим государственным службам

Не бреши !!! :twisted:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6205 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  konstantin kirovograd написав:он же не налик раздаст валютчикам чтобы они по 29 продавали


никто на чр по 29 продавать пока не будет. Но вы сомневаетесь, что чр никем не контролируется . Как минимум дяди, не испытывающие недостаток в мешках денег и имеющие инсайнд, уверен, барыжат налево и направо оптовыми суммами (думаю, коллеги железного нардепа там тоже присутствуют). Т.е. "насыщают" рынок валютой, когда приходит момент. И откупают, тоже, когда приходит момент.
29 ... 39 (вчера был на табло некоторых) - вполне немаленький зазор для подобных игр. Плохо это или хорошо - это уже другой вопрос.
Доброго вечора, ми з України :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 20 тра, 2022 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3442
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1713 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:57

  edvardd написав:Запорожье, сдуваемся...

36/36.8

37.9/38.9

камнем...
35.6/36.1
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7300
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9498949995009501>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], serjulianets56, Модератор і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3055, 3056, 3057
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30569 29449427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 тра, 2022 23:05
proftpd66
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10103773
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22522195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (713)
20.05.2022 12:48
Рынок ОВГЗ (3194)
20.05.2022 12:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.