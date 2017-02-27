Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:42

Хомякоид написав: Yuri_Z написав: Столиця:

35.50 USD 37.00

37.50 EUR 39.00



Троянда:

35.25 USD 36.70

36.70 EUR 38.80 Столиця:35.50 USD 37.0037.50 EUR 39.00Троянда:35.25 USD 36.7036.70 EUR 38.80



https://news.finance.ua/ua/dolar-v-ukra ... -po-40-hrn



40 грн. за долар на следующей неделе. 40 грн. за долар на следующей неделе.

Железный нардеп.

Не хочу нагонять пессимизм, но курс валюты сегодня видели?

37 доллар 💵 , 39 евро 💶



Это результат заблокированного экспорта и …нехватки денег, которая благополучно покрывается эмиссией Нацбанка 🤷‍♂️ И обвинять их тут не надо. Как ещё покрывать разрыв?



🥲Говорят сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого.

Значит скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос лишь времени. Причём недель 🕑

May 19 at 21:37





железный нардеп наверное не в курсе, что запад налил достаточно, причем этот загонистый твит был написано в его телеге вечером тогда, когда уже все деньги и G7 и США были одобрены (в США 40 млрд правда должен подписать Байден, но за ним по идее не заржавеет, поскольку он это все инициировал). И предоставленные западные деньги компенсируют печатные деньги. И то, как мы неоднократно видели деньги каким-то образом потом НБУ изымает из оборота.Короче говоря, в 21_37 он не мог не знать про западную поддержку. Зачем он это делает не понятно - ему же потом избиратели и зададут на следующей неделе "где 40, гаденыш?"