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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9498949995009501
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:58

  rationalism2 написав:Не розумію, навіщо купувати готівковий долар, якщо можна набагато дешевше перевести гривні на закордонний рахунок та отримати таку ж валюту?

поделитесь секретом) у меня уже wise и revolut - не работают, какой еще есть механизм?
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:59

gh78 Можна переводити з додатку Приват24 на Revolut. Ще є інші способи. Деталі дивись у профілі - там є лінк на канал з усіма способами та інструкціями
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:00

greenback1996 Зараз працює і Wise і Revolut, якщо переказувати з додатку Приват24. Також можна через ПУМБ та переказ24. Детальніше - у моєму профілі є лінк на канал - там є майже все)
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:22

  Alex2007 написав:Да, вероятно, не все деньги пойдут напрямую в Украину и живыми деньгами, но совсем-совсем катастрофы с отсутствием зеленых денег не видно. Да и наши, я до сих пор подозреваю, специально загнали озвучиваемую цифру дефицита под 5 млрд (даже иногда звучало даже 7 млрд) в месяц, как будто других доходов бюджета совсем-совсем нет (даже от тех же овгз), чтоб побольше получить от запада.

Не все деньги гранты, там еще и кредитные деньги будут. По сути этого хватит только госдолг обслуживать. Вот если бы его списали - совсем другой разговор. Губозакаточные машинки уже все приготовили?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:32

Доброго дня. Чому курс доллара 31.5 купівля в Приватбанку відрізняється від курсу в Приват24 29.25?
serjulianets56
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:39

  serjulianets56 написав:Доброго дня. Чому курс доллара 31.5 купівля в Приватбанку відрізняється від курсу в Приват24 29.25?

тому що готівкова валюта не те саме що безготівкова.
більш того продаж безготівкової валюти заборонений, тоді як готівкової дозволений.
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:43

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:Да, вероятно, не все деньги пойдут напрямую в Украину и живыми деньгами, но совсем-совсем катастрофы с отсутствием зеленых денег не видно. Да и наши, я до сих пор подозреваю, специально загнали озвучиваемую цифру дефицита под 5 млрд (даже иногда звучало даже 7 млрд) в месяц, как будто других доходов бюджета совсем-совсем нет (даже от тех же овгз), чтоб побольше получить от запада.

Не все деньги гранты, там еще и кредитные деньги будут. По сути этого хватит только госдолг обслуживать. Вот если бы его списали - совсем другой разговор. Губозакаточные машинки уже все приготовили?

Вроде бы и так понятно, что госдолг спишут, как и нальют миллиарды валюты. От нас главное, чтобы только власть не поднасрала снова блокированием конкурса как с САП и прочим позорищем, и тогда все будет без проблем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:45

Я розумію що готівкова форма відрізняється від безготівковоі, але банк один і той же, якісь подвійні стандарти. А продати валюту( перевести) без проблем на гривневу карту, але нема бажання по такому курсу.
serjulianets56
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:49

  Zebra написав:
  Alex2007 написав:Да, вероятно, не все деньги пойдут напрямую в Украину и живыми деньгами, но совсем-совсем катастрофы с отсутствием зеленых денег не видно. Да и наши, я до сих пор подозреваю, специально загнали озвучиваемую цифру дефицита под 5 млрд (даже иногда звучало даже 7 млрд) в месяц, как будто других доходов бюджета совсем-совсем нет (даже от тех же овгз), чтоб побольше получить от запада.

Не все деньги гранты, там еще и кредитные деньги будут. По сути этого хватит только госдолг обслуживать. Вот если бы его списали - совсем другой разговор. Губозакаточные машинки уже все приготовили?


та понимаю я что много особенностей и много непонятного. Кстати там на прошлой неделе что-то говорили в США насчет помощи (или списании?) в обслуживании наших долгов.
Палата представителей США в среду, 11 мая, приняла четыре законопроекта, связанных с ситуацией в Украине, сообщает издание The Hill.

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Один из них направлен на облегчение долгового бремени Украины. Конгрессмены предложили американскому министру финансов добиваться от представителей США в международных финансовых организациях, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, приостановления платежей по обслуживанию долга Украиной и предоставления финансовой помощи Украине на льготных условиях.

Украинское Министерство финансов неоднократно заявляло, что продолжит выполнять долговые обязательства, несмотря на войну. Министр Сергей Марченко считает, что на ближайшую перспективу у Украины не будет никаких проблем с обслуживанием внешнего долга.



Но 39 вчера - это явный загон (прием при этом выше 27.3 я не видел). :mrgreen:
Alex2007
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