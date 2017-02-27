|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:58
rationalism2 написав:
Не розумію, навіщо купувати готівковий долар, якщо можна набагато дешевше перевести гривні на закордонний рахунок та отримати таку ж валюту?
поделитесь секретом) у меня уже wise и revolut - не работают, какой еще есть механизм?
-
greenback1996
-
-
- Повідомлень: 125
- З нами з: 26.07.18
- Подякував: 460 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:59
gh78 Можна переводити з додатку Приват24 на Revolut. Ще є інші способи. Деталі дивись у профілі - там є лінк на канал з усіма способами та інструкціями
-
rationalism2
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 11.08.21
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:00
greenback1996 Зараз працює і Wise і Revolut, якщо переказувати з додатку Приват24. Також можна через ПУМБ та переказ24. Детальніше - у моєму профілі є лінк на канал - там є майже все)
-
rationalism2
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 11.08.21
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:22
Alex2007 написав:
Да, вероятно, не все деньги пойдут напрямую в Украину и живыми деньгами, но совсем-совсем катастрофы с отсутствием зеленых денег не видно. Да и наши, я до сих пор подозреваю, специально загнали озвучиваемую цифру дефицита под 5 млрд (даже иногда звучало даже 7 млрд) в месяц, как будто других доходов бюджета совсем-совсем нет (даже от тех же овгз), чтоб побольше получить от запада.
Не все деньги гранты, там еще и кредитные деньги будут. По сути этого хватит только госдолг обслуживать. Вот если бы его списали - совсем другой разговор. Губозакаточные машинки уже все приготовили?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11229
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1677 раз.
- Подякували: 2437 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:32
Доброго дня. Чому курс доллара 31.5 купівля в Приватбанку відрізняється від курсу в Приват24 29.25?
-
serjulianets56
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 28.06.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:39
serjulianets56 написав:
Доброго дня. Чому курс доллара 31.5 купівля в Приватбанку відрізняється від курсу в Приват24 29.25?
тому що готівкова валюта не те саме що безготівкова.
більш того продаж безготівкової валюти заборонений, тоді як готівкової дозволений.
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4432
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 182 раз.
- Подякували: 1603 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:43
Zebra написав: Alex2007 написав:
Да, вероятно, не все деньги пойдут напрямую в Украину и живыми деньгами, но совсем-совсем катастрофы с отсутствием зеленых денег не видно. Да и наши, я до сих пор подозреваю, специально загнали озвучиваемую цифру дефицита под 5 млрд (даже иногда звучало даже 7 млрд) в месяц, как будто других доходов бюджета совсем-совсем нет (даже от тех же овгз), чтоб побольше получить от запада.
Не все деньги гранты, там еще и кредитные деньги будут. По сути этого хватит только госдолг обслуживать. Вот если бы его списали - совсем другой разговор. Губозакаточные машинки уже все приготовили?
Вроде бы и так понятно, что госдолг спишут, как и нальют миллиарды валюты. От нас главное, чтобы только власть не поднасрала снова блокированием конкурса как с САП и прочим позорищем, и тогда все будет без проблем.
-
Alex2006
-
-
- Повідомлень: 4617
- З нами з: 13.06.15
- Подякував: 197 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:45
Я розумію що готівкова форма відрізняється від безготівковоі, але банк один і той же, якісь подвійні стандарти. А продати валюту( перевести) без проблем на гривневу карту, але нема бажання по такому курсу.
-
serjulianets56
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 28.06.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:49
Zebra написав: Alex2007 написав:
Да, вероятно, не все деньги пойдут напрямую в Украину и живыми деньгами, но совсем-совсем катастрофы с отсутствием зеленых денег не видно. Да и наши, я до сих пор подозреваю, специально загнали озвучиваемую цифру дефицита под 5 млрд (даже иногда звучало даже 7 млрд) в месяц, как будто других доходов бюджета совсем-совсем нет (даже от тех же овгз), чтоб побольше получить от запада.
Не все деньги гранты, там еще и кредитные деньги будут. По сути этого хватит только госдолг обслуживать. Вот если бы его списали - совсем другой разговор. Губозакаточные машинки уже все приготовили?
та понимаю я что много особенностей и много непонятного. Кстати там на прошлой неделе что-то говорили в США насчет помощи (или списании?) в обслуживании наших долгов.
Палата представителей США в среду, 11 мая, приняла четыре законопроекта, связанных с ситуацией в Украине, сообщает издание The Hill.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Один из них направлен на облегчение долгового бремени Украины. Конгрессмены предложили американскому министру финансов добиваться от представителей США в международных финансовых организациях, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, приостановления платежей по обслуживанию долга Украиной и предоставления финансовой помощи Украине на льготных условиях.
Украинское Министерство финансов неоднократно заявляло, что продолжит выполнять долговые обязательства, несмотря на войну. Министр Сергей Марченко считает, что на ближайшую перспективу у Украины не будет никаких проблем с обслуживанием внешнего долга.
Но 39 вчера - это явный загон (прием при этом выше 27.3 я не видел).
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3442
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1713 раз.
- Подякували: 1558 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30569
|29449427
|
|
|1588
|10103773
|
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
|
|7972
|22522196
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|