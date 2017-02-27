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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9496949794989499
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:34

  kutuz написав:Alex2007

Официальный 52грн. за бензин УЖЕ Вас не смущает ?

на этом бензе расход на 15% меньше, так что 44...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:35

  kutuz написав:Alex2007

Официальный 52грн. за бензин УЖЕ Вас не смущает ?


смущает. но я же за курс не отвечаю и за бензин тоже. :mrgreen:
Уровень инфляции и необходимость поддержки экспорта - это то, что по идее потом и вытолкнет курс на какую-то новую ступень. Но видимо позже. Потому что когда сильно растут и гривневые, и долларовые ценники - это не совсем норма. А также экспорт всё равно придется как-то стимулировать и поднимать с колен.

п.с. мне кажется, нбу оказался в небольшой ловушке - удержание на 29 в самом начале, чтоб не улетело бог знает куда в космос, они успешно выполнили и неоднократно говорили, что будут держать на 29 фиксировано до конца войны (а когда он конец точно никто не знает). Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:00

  Alex2007 написав:\\\ Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.

А ссылку на хоть одно такое обещание можно? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:01

  Alex2007 написав:
  kutuz написав:Alex2007

Официальный 52грн. за бензин УЖЕ Вас не смущает ?


смущает. но я же за курс не отвечаю и за бензин тоже. :mrgreen:
Уровень инфляции и необходимость поддержки экспорта - это то, что по идее потом и вытолкнет курс на какую-то новую ступень. Но видимо позже. Потому что когда сильно растут и гривневые, и долларовые ценники - это не совсем норма. А также экспорт всё равно придется как-то стимулировать и поднимать с колен.

п.с. мне кажется, нбу оказался в небольшой ловушке - удержание на 29 в самом начале, чтоб не улетело бог знает куда в космос, они успешно выполнили и неоднократно говорили, что будут держать на 29 фиксировано до конца войны (а когда он конец точно никто не знает). Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.


По словам Шевченко, главными условиями для перехода от фиксированного курса доллара являются:

стабилизация экспортных поступлений;
снижение неопределенности, связанной с военными действиями;
более активна работа финансового рынка, чтобы НБУ снова мог влиять на инфляцию из-за ключевой ставки. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/20/687260/


Арестович говорит война в этом году не кончится...
kutuz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:05

  kutuz написав:
  Alex2007 написав:
  kutuz написав:Alex2007

Официальный 52грн. за бензин УЖЕ Вас не смущает ?


смущает. но я же за курс не отвечаю и за бензин тоже. :mrgreen:
Уровень инфляции и необходимость поддержки экспорта - это то, что по идее потом и вытолкнет курс на какую-то новую ступень. Но видимо позже. Потому что когда сильно растут и гривневые, и долларовые ценники - это не совсем норма. А также экспорт всё равно придется как-то стимулировать и поднимать с колен.

п.с. мне кажется, нбу оказался в небольшой ловушке - удержание на 29 в самом начале, чтоб не улетело бог знает куда в космос, они успешно выполнили и неоднократно говорили, что будут держать на 29 фиксировано до конца войны (а когда он конец точно никто не знает). Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.


По словам Шевченко, главными условиями для перехода от фиксированного курса доллара являются:

стабилизация экспортных поступлений;
снижение неопределенности, связанной с военными действиями;
более активна работа финансового рынка, чтобы НБУ снова мог влиять на инфляцию из-за ключевой ставки. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/20/687260/


Арестович и НАТО говорит война в этом году не кончится...
kutuz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:07

  serjulianets56 написав:Я розумію що готівкова форма відрізняється від безготівковоі, але банк один і той же, якісь подвійні стандарти. А продати валюту( перевести) без проблем на гривневу карту, але нема бажання по такому курсу.

Встречный вопрос: почему это стало удивительно только сейчас? :wink: У Привата нал и безнал - это всегда были два различных курса и они оба публикуются на главной странице сайта. А у Альфы так и три: нал, для карт и для обмена в приложении. И это ещё только для физиков.
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