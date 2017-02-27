смущает. но я же за курс не отвечаю и за бензин тоже. Уровень инфляции и необходимость поддержки экспорта - это то, что по идее потом и вытолкнет курс на какую-то новую ступень. Но видимо позже. Потому что когда сильно растут и гривневые, и долларовые ценники - это не совсем норма. А также экспорт всё равно придется как-то стимулировать и поднимать с колен.
п.с. мне кажется, нбу оказался в небольшой ловушке - удержание на 29 в самом начале, чтоб не улетело бог знает куда в космос, они успешно выполнили и неоднократно говорили, что будут держать на 29 фиксировано до конца войны (а когда он конец точно никто не знает). Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.
Alex2007 написав:\\\ Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.
смущает. но я же за курс не отвечаю и за бензин тоже. Уровень инфляции и необходимость поддержки экспорта - это то, что по идее потом и вытолкнет курс на какую-то новую ступень. Но видимо позже. Потому что когда сильно растут и гривневые, и долларовые ценники - это не совсем норма. А также экспорт всё равно придется как-то стимулировать и поднимать с колен.
п.с. мне кажется, нбу оказался в небольшой ловушке - удержание на 29 в самом начале, чтоб не улетело бог знает куда в космос, они успешно выполнили и неоднократно говорили, что будут держать на 29 фиксировано до конца войны (а когда он конец точно никто не знает). Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.
По словам Шевченко, главными условиями для перехода от фиксированного курса доллара являются:
смущает. но я же за курс не отвечаю и за бензин тоже. Уровень инфляции и необходимость поддержки экспорта - это то, что по идее потом и вытолкнет курс на какую-то новую ступень. Но видимо позже. Потому что когда сильно растут и гривневые, и долларовые ценники - это не совсем норма. А также экспорт всё равно придется как-то стимулировать и поднимать с колен.
п.с. мне кажется, нбу оказался в небольшой ловушке - удержание на 29 в самом начале, чтоб не улетело бог знает куда в космос, они успешно выполнили и неоднократно говорили, что будут держать на 29 фиксировано до конца войны (а когда он конец точно никто не знает). Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.
По словам Шевченко, главными условиями для перехода от фиксированного курса доллара являются:
serjulianets56 написав:Я розумію що готівкова форма відрізняється від безготівковоі, але банк один і той же, якісь подвійні стандарти. А продати валюту( перевести) без проблем на гривневу карту, але нема бажання по такому курсу.
Встречный вопрос: почему это стало удивительно только сейчас? У Привата нал и безнал - это всегда были два различных курса и они оба публикуются на главной странице сайта. А у Альфы так и три: нал, для карт и для обмена в приложении. И это ещё только для физиков.