смущает. но я же за курс не отвечаю и за бензин тоже. Уровень инфляции и необходимость поддержки экспорта - это то, что по идее потом и вытолкнет курс на какую-то новую ступень. Но видимо позже. Потому что когда сильно растут и гривневые, и долларовые ценники - это не совсем норма. А также экспорт всё равно придется как-то стимулировать и поднимать с колен.
п.с. мне кажется, нбу оказался в небольшой ловушке - удержание на 29 в самом начале, чтоб не улетело бог знает куда в космос, они успешно выполнили и неоднократно говорили, что будут держать на 29 фиксировано до конца войны (а когда он конец точно никто не знает). Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.
Alex2007 написав:\\\ Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.
смущает. но я же за курс не отвечаю и за бензин тоже. Уровень инфляции и необходимость поддержки экспорта - это то, что по идее потом и вытолкнет курс на какую-то новую ступень. Но видимо позже. Потому что когда сильно растут и гривневые, и долларовые ценники - это не совсем норма. А также экспорт всё равно придется как-то стимулировать и поднимать с колен.
п.с. мне кажется, нбу оказался в небольшой ловушке - удержание на 29 в самом начале, чтоб не улетело бог знает куда в космос, они успешно выполнили и неоднократно говорили, что будут держать на 29 фиксировано до конца войны (а когда он конец точно никто не знает). Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.
По словам Шевченко, главными условиями для перехода от фиксированного курса доллара являются:
serjulianets56 написав:Я розумію що готівкова форма відрізняється від безготівковоі, але банк один і той же, якісь подвійні стандарти. А продати валюту( перевести) без проблем на гривневу карту, але нема бажання по такому курсу.
Встречный вопрос: почему это стало удивительно только сейчас? У Привата нал и безнал - это всегда были два различных курса и они оба публикуются на главной странице сайта. А у Альфы так и три: нал, для карт и для обмена в приложении. И это ещё только для физиков.
Alex2007 написав:\\\ Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.
До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в телеефірі.
🔻 Наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.
🔻 «А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу, поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку», - пояснив Ніколайчук.
🔻 При цьому в НБУ обіцяють, що перехід відновлення стандартної роботи і валютної політики буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь.
🔻 Нагадємо: Нацбанк у день оголошення війни зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч грн на день.
После войны НБУ вернется к политике плавающего обменного курса, когда гривня может как ослабляться, так и укрепляться, что будет определяться рыночными факторами и, в первую очередь, будет зависеть от спроса и предложения на иностранную валюту.
konstantin kirovograd написав:он же не налик раздаст валютчикам чтобы они по 29 продавали
никто на чр по 29 продавать пока не будет. Но вы сомневаетесь, что чр никем не контролируется . Как минимум дяди, не испытывающие недостаток в мешках денег и имеющие инсайнд, уверен, барыжат налево и направо оптовыми суммами (думаю, коллеги железного нардепа там тоже присутствуют). Т.е. "насыщают" рынок валютой, когда приходит момент. И откупают, тоже, когда приходит момент. 29 ... 39 (вчера был на табло некоторых) - вполне немаленький зазор для подобных игр. Плохо это или хорошо - это уже другой вопрос. Доброго вечора, ми з України
Если в голове нет царя, то даже Апокалипсис ничего не изменит. А денег давали и раньше немало, все в большей степени работало, платились налоги. Что-то от этого изменилось - абсолютно ничего. Так что вы правы.
️В ближайшее время доллар в Украине будет по 40 грн
Об этом заявил заявил первый замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк. По его словам, случится это из-за заблокированного экспорта, а также нехватки денег. Такой рост курса - лишь вопрос времени и причем непродолжительного, возможно, понадобится около недели.
С ростом курса вырастет все от цены на топливо, на хлеб. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедность.