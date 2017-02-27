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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9497949894999500>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:34

  kutuz написав:Alex2007

Официальный 52грн. за бензин УЖЕ Вас не смущает ?

на этом бензе расход на 15% меньше, так что 44...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:35

  kutuz написав:Alex2007

Официальный 52грн. за бензин УЖЕ Вас не смущает ?


смущает. но я же за курс не отвечаю и за бензин тоже. :mrgreen:
Уровень инфляции и необходимость поддержки экспорта - это то, что по идее потом и вытолкнет курс на какую-то новую ступень. Но видимо позже. Потому что когда сильно растут и гривневые, и долларовые ценники - это не совсем норма. А также экспорт всё равно придется как-то стимулировать и поднимать с колен.

п.с. мне кажется, нбу оказался в небольшой ловушке - удержание на 29 в самом начале, чтоб не улетело бог знает куда в космос, они успешно выполнили и неоднократно говорили, что будут держать на 29 фиксировано до конца войны (а когда он конец точно никто не знает). Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:00

  Alex2007 написав:\\\ Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.

А ссылку на хоть одно такое обещание можно? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:05

  kutuz написав:
  Alex2007 написав:
  kutuz написав:Alex2007

Официальный 52грн. за бензин УЖЕ Вас не смущает ?


смущает. но я же за курс не отвечаю и за бензин тоже. :mrgreen:
Уровень инфляции и необходимость поддержки экспорта - это то, что по идее потом и вытолкнет курс на какую-то новую ступень. Но видимо позже. Потому что когда сильно растут и гривневые, и долларовые ценники - это не совсем норма. А также экспорт всё равно придется как-то стимулировать и поднимать с колен.

п.с. мне кажется, нбу оказался в небольшой ловушке - удержание на 29 в самом начале, чтоб не улетело бог знает куда в космос, они успешно выполнили и неоднократно говорили, что будут держать на 29 фиксировано до конца войны (а когда он конец точно никто не знает). Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.


По словам Шевченко, главными условиями для перехода от фиксированного курса доллара являются:

стабилизация экспортных поступлений;
снижение неопределенности, связанной с военными действиями;
более активна работа финансового рынка, чтобы НБУ снова мог влиять на инфляцию из-за ключевой ставки. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/20/687260/


Арестович и НАТО говорит война в этом году не кончится...
kutuz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:07

  serjulianets56 написав:Я розумію що готівкова форма відрізняється від безготівковоі, але банк один і той же, якісь подвійні стандарти. А продати валюту( перевести) без проблем на гривневу карту, але нема бажання по такому курсу.

Встречный вопрос: почему это стало удивительно только сейчас? :wink: У Привата нал и безнал - это всегда были два различных курса и они оба публикуются на главной странице сайта. А у Альфы так и три: нал, для карт и для обмена в приложении. И это ещё только для физиков.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:28

  _hunter написав:
  Alex2007 написав:\\\ Сейчас же принципе, когда можно было бы и попустить немного, может получиться невдобна ситуация, что типа нбу обещал-обещал фиксацию, но не выполнил своего же недавнего обещания. Вот в этом и попали в свою же ловушку. И приходится им выжидать время и придумывать всякие отмазки о пользе и вреде удержания.

А ссылку на хоть одно такое обещание можно? :roll:


неоднократно говорили, например.

https://t.me/verkhovnaradaukrainy/16034 - 9 апреля, четко и жирно сказано

До кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в телеефірі.

🔻 Наразі цей курс планують фіксувати щонайменше до закінчення воєнного стану.

🔻 «А далі, після нашої перемоги, ми будемо поступово повертатися до звичного режиму плаваючого обмінного курсу, поступово знімати адмінобмеження, скорочувати свою участь на ринку», - пояснив Ніколайчук.

🔻 При цьому в НБУ обіцяють, що перехід відновлення стандартної роботи і валютної політики буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь.

🔻 Нагадємо: Нацбанк у день оголошення війни зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар та обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч грн на день.

Джерело
t.me/verkhovnaradaukrainy
/16034


https://biz.nv.ua/experts/kurs-dollara- ... 29964.html
После войны НБУ вернется к политике плавающего обменного курса, когда гривня может как ослабляться, так и укрепляться, что будет определяться рыночными факторами и, в первую очередь, будет зависеть от спроса и предложения на иностранную валюту.




https://www.ukrinform.ru/rubric-economy ... rivni.html - вчера, - здесь уже начинают изворачиваться
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:31

  Alex2007 написав:
  konstantin kirovograd написав:он же не налик раздаст валютчикам чтобы они по 29 продавали


никто на чр по 29 продавать пока не будет. Но вы сомневаетесь, что чр никем не контролируется . Как минимум дяди, не испытывающие недостаток в мешках денег и имеющие инсайнд, уверен, барыжат налево и направо оптовыми суммами (думаю, коллеги железного нардепа там тоже присутствуют). Т.е. "насыщают" рынок валютой, когда приходит момент. И откупают, тоже, когда приходит момент.
29 ... 39 (вчера был на табло некоторых) - вполне немаленький зазор для подобных игр. Плохо это или хорошо - это уже другой вопрос.
Доброго вечора, ми з України :mrgreen:

Если в голове нет царя, то даже Апокалипсис ничего не изменит.
А денег давали и раньше немало, все в большей степени работало, платились налоги. Что-то от этого изменилось - абсолютно ничего.
Так что вы правы.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

где лучше смотреть акутальные курсы в городе Львов ?
https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... /buy/lvov/ ?
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:13

хренпоймёт по 2 гривни качели за 2 дня тудасюда
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

️В ближайшее время доллар в Украине будет по 40 грн

Об этом заявил заявил первый замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк. По его словам, случится это из-за заблокированного экспорта, а также нехватки денег. Такой рост курса - лишь вопрос времени и причем непродолжительного, возможно, понадобится около недели.

С ростом курса вырастет все от цены на топливо, на хлеб. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедность.
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