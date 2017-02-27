🤦‍♂️Я смотрю, там начали панику разгонять насчёт роста валюты.



🧐Давайте поясню: можем ли мы получить лучше курс? Или избежать 40 грн за доллар?



Да и ещё раз да. Курс может остаться значительно ниже. Объективно, Нацбанк на это работает.

Просто если ничего не менять, то ожидать стабильности в этом вопросе глупо и наивно.



⁉️Что надо сделать:

- Разобраться, почему уже в апреле мы снова имеем отрицательный внешний баланс торговли. Возможно, стоит пересмотреть позицию по импортным льготам.

- Навести порядок с таможней. Тут проблемы, начиная от коррупции и заканчивая просто максимальным расширением возможностей пунктов пропусков для нашего экспорта.

- Тоже самое сделать все возможное для экспорта через жд и речные порты.

- Все-таки пересмотреть систему возможности временного выезда заграницу тем, кто приносит валютную выручку. Например, моряки.

- Пересмотреть список критического импорта. Тут, конечно, надо найти баланс с бизнесом.

- Перестать требовать популизм. Да, налоги нет смысла повышать. Но и требовать отменить все НДС весьма опасно. И так уже глупости сделали.

- Не требовать от НБУ отменить валютные ограничения. Пока они и так сдерживают максимально ситуацию.



Вариант засунуть голову как страус в песок и ждать, что ситуация улучшится – самый неудачный.