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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 94989499950095019502>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:16

  GALeon написав:️Ярослав Железняк


Уже включил заднюю передачу, как Рудык на днях :lol:
🤦‍♂️Я смотрю, там начали панику разгонять насчёт роста валюты.

🧐Давайте поясню: можем ли мы получить лучше курс? Или избежать 40 грн за доллар?

Да и ещё раз да. Курс может остаться значительно ниже. Объективно, Нацбанк на это работает.
Просто если ничего не менять, то ожидать стабильности в этом вопросе глупо и наивно.

⁉️Что надо сделать:
- Разобраться, почему уже в апреле мы снова имеем отрицательный внешний баланс торговли. Возможно, стоит пересмотреть позицию по импортным льготам.
- Навести порядок с таможней. Тут проблемы, начиная от коррупции и заканчивая просто максимальным расширением возможностей пунктов пропусков для нашего экспорта.
- Тоже самое сделать все возможное для экспорта через жд и речные порты.
- Все-таки пересмотреть систему возможности временного выезда заграницу тем, кто приносит валютную выручку. Например, моряки.
- Пересмотреть список критического импорта. Тут, конечно, надо найти баланс с бизнесом.
- Перестать требовать популизм. Да, налоги нет смысла повышать. Но и требовать отменить все НДС весьма опасно. И так уже глупости сделали.
- Не требовать от НБУ отменить валютные ограничения. Пока они и так сдерживают максимально ситуацию.

Вариант засунуть голову как страус в песок и ждать, что ситуация улучшится – самый неудачный.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:26

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............20.05.2022..........23.05.2022
дата розрахунку..............19.05.2022...........20.05.2022
Євро.................................30,7688................30,918...-0.48%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0568 (вчера 1.0517).

Индекс доллара DXY в 15-00 102.98 (вчера 103.33)
Доллар плавно дешевеет уже неделю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:41

  Alex2007 написав:
  Хомякоид написав:
  Yuri_Z написав:Столиця:
35.50 USD 37.00
37.50 EUR 39.00

Троянда:
35.25 USD 36.70
36.70 EUR 38.80


https://news.finance.ua/ua/dolar-v-ukra ... -po-40-hrn

40 грн. за долар на следующей неделе.


Железный нардеп.
Не хочу нагонять пессимизм, но курс валюты сегодня видели?
37 доллар 💵 , 39 евро 💶

Это результат заблокированного экспорта и …нехватки денег, которая благополучно покрывается эмиссией Нацбанка 🤷‍♂️ И обвинять их тут не надо. Как ещё покрывать разрыв?

🥲Говорят сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого.
Значит скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос лишь времени. Причём недель 🕑
May 19 at 21:37



железный нардеп наверное не в курсе, что запад налил достаточно, причем этот загонистый твит был написано в его телеге вечером тогда, когда уже все деньги и G7 и США были одобрены (в США 40 млрд правда должен подписать Байден, но за ним по идее не заржавеет, поскольку он это все инициировал). И предоставленные западные деньги компенсируют печатные деньги. И то, как мы неоднократно видели деньги каким-то образом потом НБУ изымает из оборота.
Короче говоря, в 21_37 он не мог не знать про западную поддержку. Зачем он это делает не понятно - ему же потом избиратели и зададут на следующей неделе "где 40, гаденыш?"


А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т". (МО писало, що виплатить ~35млрд).
Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс.
Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т, +новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли...
Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...? :(
Bobua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:44

  yama написав:где лучше смотреть акутальные курсы в городе Львов ?
https://minfin.com.ua/ua/currency/aucti ... /buy/lvov/ ?


ЧР Львів
https://finance.i.ua/market/lvov/usd/?type=1
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:59

- Все-таки пересмотреть систему возможности временного выезда заграницу тем, кто приносит валютную выручку. Например, моряки.
Видать нынешние хозяева судов бевших Речфлота и ЧМП занесли бабки Железняку (перед этим Арестовичу), что бы моряков выпустили. Хотя я сомневаюсь, что это поможет Украине. Очень сомневаюсь, что моряки уплывут, а семьи останутся в Украине. По крайней мере я бы если бы ходил по морям, семью вывез бы в Европу. Но у Железняка наверное другое виденье. Сначала поучаствовал в загоне (росте) доллара, теперь вот за моряков печется. Похоже за деньги, любой шухер может поддержать.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:04

  GALeon написав:️В ближайшее время доллар в Украине будет по 40 грн

Об этом заявил заявил первый замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк. По его словам, случится это из-за заблокированного экспорта, а также нехватки денег. Такой рост курса - лишь вопрос времени и причем непродолжительного, возможно, понадобится около недели.

С ростом курса вырастет все от цены на топливо, на хлеб. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедность.

Ахах, война войной, а заработать на оленях надо всегда :)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:08

  Bobua написав:А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т". (МО писало, що виплатить ~35млрд).
Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс.
Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т, +новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли...
Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...? :(

А так как обменки не находятся в астрале, у кого есть рычаги управления тот и зарабатывает, а возможностей добавилось.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:31

Зазвичай влітку гривня зміцнюється, чи цього літа не буде?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:58

  sergikkc007 написав:Зазвичай влітку гривня зміцнюється, чи цього літа не буде?
Зміцнювалась, бо здавали валютні заначки на курорти, ремонти...
Цього літа з курортами не дуже сприятлива обстаноовка.
З другого боку пересічним не дуже би мало бути за що і запасатись - із зарплатами пробуксовка, ціни ростуть. Якщо би якась валюта заходила в пристойних к-ях, то могло би бути деяке укріплення.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:02

Національний банк поліпшив умови роботи готівкового валютного ринку та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном

1. Національний банк України з 21 травня 2022 року скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

2. Крім того, Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... a-kordonom
Востаннє редагувалось alfredhaos в П'ят 20 тра, 2022 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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