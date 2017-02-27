🤦♂️Я смотрю, там начали панику разгонять насчёт роста валюты.
🧐Давайте поясню: можем ли мы получить лучше курс? Или избежать 40 грн за доллар?
Да и ещё раз да. Курс может остаться значительно ниже. Объективно, Нацбанк на это работает. Просто если ничего не менять, то ожидать стабильности в этом вопросе глупо и наивно.
⁉️Что надо сделать: - Разобраться, почему уже в апреле мы снова имеем отрицательный внешний баланс торговли. Возможно, стоит пересмотреть позицию по импортным льготам. - Навести порядок с таможней. Тут проблемы, начиная от коррупции и заканчивая просто максимальным расширением возможностей пунктов пропусков для нашего экспорта. - Тоже самое сделать все возможное для экспорта через жд и речные порты. - Все-таки пересмотреть систему возможности временного выезда заграницу тем, кто приносит валютную выручку. Например, моряки. - Пересмотреть список критического импорта. Тут, конечно, надо найти баланс с бизнесом. - Перестать требовать популизм. Да, налоги нет смысла повышать. Но и требовать отменить все НДС весьма опасно. И так уже глупости сделали. - Не требовать от НБУ отменить валютные ограничения. Пока они и так сдерживают максимально ситуацию.
Вариант засунуть голову как страус в песок и ждать, что ситуация улучшится – самый неудачный.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............20.05.2022..........23.05.2022 дата розрахунку..............19.05.2022...........20.05.2022 Євро.................................30,7688................30,918...-0.48% Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0568 (вчера 1.0517).
Индекс доллара DXY в 15-00 102.98 (вчера 103.33) Доллар плавно дешевеет уже неделю.
Железный нардеп. Не хочу нагонять пессимизм, но курс валюты сегодня видели? 37 доллар 💵 , 39 евро 💶
Это результат заблокированного экспорта и …нехватки денег, которая благополучно покрывается эмиссией Нацбанка 🤷♂️ И обвинять их тут не надо. Как ещё покрывать разрыв?
🥲Говорят сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого. Значит скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос лишь времени. Причём недель 🕑 May 19 at 21:37
железный нардеп наверное не в курсе, что запад налил достаточно, причем этот загонистый твит был написано в его телеге вечером тогда, когда уже все деньги и G7 и США были одобрены (в США 40 млрд правда должен подписать Байден, но за ним по идее не заржавеет, поскольку он это все инициировал). И предоставленные западные деньги компенсируют печатные деньги. И то, как мы неоднократно видели деньги каким-то образом потом НБУ изымает из оборота. Короче говоря, в 21_37 он не мог не знать про западную поддержку. Зачем он это делает не понятно - ему же потом избиратели и зададут на следующей неделе "где 40, гаденыш?"
А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т". (МО писало, що виплатить ~35млрд). Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс. Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т, +новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли... Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...?
- Все-таки пересмотреть систему возможности временного выезда заграницу тем, кто приносит валютную выручку. Например, моряки. Видать нынешние хозяева судов бевших Речфлота и ЧМП занесли бабки Железняку (перед этим Арестовичу), что бы моряков выпустили. Хотя я сомневаюсь, что это поможет Украине. Очень сомневаюсь, что моряки уплывут, а семьи останутся в Украине. По крайней мере я бы если бы ходил по морям, семью вывез бы в Европу. Но у Железняка наверное другое виденье. Сначала поучаствовал в загоне (росте) доллара, теперь вот за моряков печется. Похоже за деньги, любой шухер может поддержать.
GALeon написав:️В ближайшее время доллар в Украине будет по 40 грн
Об этом заявил заявил первый замглавы налогового комитета ВР Ярослав Железняк. По его словам, случится это из-за заблокированного экспорта, а также нехватки денег. Такой рост курса - лишь вопрос времени и причем непродолжительного, возможно, понадобится около недели.
С ростом курса вырастет все от цены на топливо, на хлеб. Именно поэтому инфляцию называют налогом на бедность.
Ахах, война войной, а заработать на оленях надо всегда
Bobua написав:А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т". (МО писало, що виплатить ~35млрд). Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс. Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т, +новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли... Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...?
А так как обменки не находятся в астрале, у кого есть рычаги управления тот и зарабатывает, а возможностей добавилось. Профит.
sergikkc007 написав:Зазвичай влітку гривня зміцнюється, чи цього літа не буде?
Зміцнювалась, бо здавали валютні заначки на курорти, ремонти... Цього літа з курортами не дуже сприятлива обстаноовка. З другого боку пересічним не дуже би мало бути за що і запасатись - із зарплатами пробуксовка, ціни ростуть. Якщо би якась валюта заходила в пристойних к-ях, то могло би бути деяке укріплення.
Національний банк поліпшив умови роботи готівкового валютного ринку та зменшив ліміт на зняття готівкової гривні за кордоном
1. Національний банк України з 21 травня 2022 року скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
2. Крім того, Національний банк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі).