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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9499950095019502>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:03

Національний банк України скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони зможуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.

Про це пише Нацбанк у своєму Facebook.

Раніше банкам дозволялося продавати валюту за курсом не більшим за 10% від встановленого НБУ. Сам же Нацбанк заморозив курс на рівні 29,55 грн.
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:03

  Zochan написав:
vladimir07 написав:Саморазогрев и взлет идет как в феврале 2015 . :shock:
Не дивно, чому деякі банки пропонують акції по кредитах 80/20.

я теж про це писав вчора , але мене підло потерли
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:07

  Гурман написав:Національний банк України скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони зможуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.

Про це пише Нацбанк у своєму Facebook.

Раніше банкам дозволялося продавати валюту за курсом не більшим за 10% від встановленого НБУ. Сам же Нацбанк заморозив курс на рівні 29,55 грн.

Ну що, полетіли?
TO THE MOON? :mrgreen:
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:08

Також Нацбанк зменшив щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Це дозволить зменшити кількість капіталу, який вивозиться та витрачається за кордоном.
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:11

  zerocool написав:Ну що, полетіли?
TO THE MOON? :mrgreen:


Ви все проспали. Вчора вже лiтали туд, сьогоднi мiсячна експедицiя вже повертається.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:11

  sergikkc007 написав:Зазвичай влітку гривня зміцнюється, чи цього літа не буде?

В 99му, 94,93 та 92 роках дуже гривня та купон зміцнювалися влітку?
А ще й є приклад - 10.85 на початку травня в 14му та 16 на чорному ринку у вересні 14 року, на тлі захоплення Донбасу та Іловайської трагедії. Яку ситуацію ви вважаєте більш схожою на теперішню?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:15

  Гурман написав:Також Нацбанк зменшив щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Це дозволить зменшити кількість капіталу, який вивозиться та витрачається за кордоном.

А витрати карткою наприклад на їжу та речі не обмежені цією сумою яка може при курсі 50-60 за євро бути дуже малою у закордонній валюті?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:16

  Гурман написав:Національний банк України скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони зможуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.

Про це пише Нацбанк у своєму Facebook.

Раніше банкам дозволялося продавати валюту за курсом не більшим за 10% від встановленого НБУ. Сам же Нацбанк заморозив курс на рівні 29,55 грн.

карточная шара в приграничье закончилась...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:17

  барабашов написав:
  Гурман написав:Також Нацбанк зменшив щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Це дозволить зменшити кількість капіталу, який вивозиться та витрачається за кордоном.

А витрати карткою наприклад на їжу та речі не обмежені цією сумою яка може при курсі 50-60 за євро бути дуже малою у закордонній валюті?


ні, розрахунки за товари без обмежень
Good Kid
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Гурман написав:Національний банк України скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони зможуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.

Тобто банки повернуться до готівкового валютообміну. Це як на мене давно було потрібно реалізувати, бо я сьогодні спостерігаю в райцентрі курс купівлі в канторах до 32,5 і інакше як видоюванням заначок такий бізнес не назвеш.
Ой+
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