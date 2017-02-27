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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:03
Національний банк України скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони зможуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.
Про це пише Нацбанк у своєму Facebook.
Раніше банкам дозволялося продавати валюту за курсом не більшим за 10% від встановленого НБУ. Сам же Нацбанк заморозив курс на рівні 29,55 грн.
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Гурман
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:03
Zochan написав: vladimir07 написав:
Саморазогрев и взлет идет как в феврале 2015 .
Не дивно, чому деякі банки пропонують акції по кредитах 80/20.
я теж про це писав вчора , але мене підло потерли
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yama
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:07
Гурман написав:
Національний банк України скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони зможуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.
Про це пише Нацбанк у своєму Facebook.
Раніше банкам дозволялося продавати валюту за курсом не більшим за 10% від встановленого НБУ. Сам же Нацбанк заморозив курс на рівні 29,55 грн.
Ну що, полетіли?
TO THE MOON?
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zerocool
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:08
Також Нацбанк зменшив щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Це дозволить зменшити кількість капіталу, який вивозиться та витрачається за кордоном.
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Гурман
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:11
zerocool написав:
Ну що, полетіли?
TO THE MOON?
Ви все проспали. Вчора вже лiтали туд, сьогоднi мiсячна експедицiя вже повертається.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:11
sergikkc007 написав:
Зазвичай влітку гривня зміцнюється, чи цього літа не буде?
В 99му, 94,93 та 92 роках дуже гривня та купон зміцнювалися влітку?
А ще й є приклад - 10.85 на початку травня в 14му та 16 на чорному ринку у вересні 14 року, на тлі захоплення Донбасу та Іловайської трагедії. Яку ситуацію ви вважаєте більш схожою на теперішню?
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барабашов
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:15
Гурман написав:
Також Нацбанк зменшив щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Це дозволить зменшити кількість капіталу, який вивозиться та витрачається за кордоном.
А витрати карткою наприклад на їжу та речі не обмежені цією сумою яка може при курсі 50-60 за євро бути дуже малою у закордонній валюті?
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барабашов
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:16
Гурман написав:
Національний банк України скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони зможуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.
Про це пише Нацбанк у своєму Facebook.
Раніше банкам дозволялося продавати валюту за курсом не більшим за 10% від встановленого НБУ. Сам же Нацбанк заморозив курс на рівні 29,55 грн.
карточная шара в приграничье закончилась...
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:17
барабашов написав: Гурман написав:
Також Нацбанк зменшив щомісячний ліміт на зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Це дозволить зменшити кількість капіталу, який вивозиться та витрачається за кордоном.
А витрати карткою наприклад на їжу та речі не обмежені цією сумою яка може при курсі 50-60 за євро бути дуже малою у закордонній валюті?
ні, розрахунки за товари без обмежень
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:20
Гурман написав:
Національний банк України скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони зможуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.
Тобто банки повернуться до готівкового валютообміну. Це як на мене давно було потрібно реалізувати, бо я сьогодні спостерігаю в райцентрі курс купівлі в канторах до 32,5 і інакше як видоюванням заначок такий бізнес не назвеш.
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