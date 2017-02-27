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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9499950095019502
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:20

В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?
gh78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:38

  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

поддержка беженцев у которых доходы в грн
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:44

  yama написав:
  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

поддержка беженцев у которых доходы в грн

А як тепер оф курс підтримує біженців, якщо банк вже не привязаний до курсу?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:45

цікаво, чи за нових обставин, валюта з'явиться в банках на продаж
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:51

  sergikkc007 написав:цікаво, чи за нових обставин, валюта з'явиться в банках на продаж
Я думаю почне потроху з'являтися, але, звісно, лише у тому випадку якщо банки поставлять ринковий курс
не лише продажу а й купівлі//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:55

  yama написав:
  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

поддержка беженцев у которых доходы в грн

не буде підтримки так як:
Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

тобто тепер при розрахунку карткою будуть списувати по курсу 36.
bamper
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