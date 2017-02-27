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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95009501950295039504>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:20

В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?
gh78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:38

  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

поддержка беженцев у которых доходы в грн
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:44

  yama написав:
  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

поддержка беженцев у которых доходы в грн

А як тепер оф курс підтримує біженців, якщо банк вже не привязаний до курсу?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:45

цікаво, чи за нових обставин, валюта з'явиться в банках на продаж
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:51

  sergikkc007 написав:цікаво, чи за нових обставин, валюта з'явиться в банках на продаж
Я думаю почне потроху з'являтися, але, звісно, лише у тому випадку якщо банки поставлять ринковий курс
не лише продажу а й купівлі//)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:55

  yama написав:
  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

поддержка беженцев у которых доходы в грн

не буде підтримки так як:
Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

тобто тепер при розрахунку карткою будуть списувати по курсу 36.
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:59

НБУ знатно троллит: вчера вечером "нет условий для возврата к плавающему курсу", и "не раньше завершения войны" - а сегодня, к вечеру пятницы (типа случайно?), снимает часть ограничений.
При этом всё менее понятно, куда применять "официальный курс".

Кстати, а почему обязательную продажу валютной выручки экспортёрами не ввели? "Забыли"? :)
gh78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:59

  bamper написав:
  yama написав:
  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

поддержка беженцев у которых доходы в грн

не буде підтримки так як:
Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

тобто тепер при розрахунку карткою будуть списувати по курсу 36.


с чем я всех и поздравляю)) задолбали эти перекупы приграничные))) Наконец-то эту лавочку и прикрыли (спустя 3 месяца) - спред в 5 грн это конечно перебор... :o

А то хитровыдуманные нашлись - свинтили в Европу еще и страну обдирают на курсе :evil:

П.С. - онлайн покупку когда собираются открывать?? Пора бы уже
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:07

  zerocool написав:
  Гурман написав:Національний банк України скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони зможуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.

Про це пише Нацбанк у своєму Facebook.

Раніше банкам дозволялося продавати валюту за курсом не більшим за 10% від встановленого НБУ. Сам же Нацбанк заморозив курс на рівні 29,55 грн.

Ну що, полетіли?
TO THE MOON? :mrgreen:


добро пожаловать в 90-е кто застал
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:07

  greenback1996 написав:с чем я всех и поздравляю)) задолбали эти перекупы приграничные))) Наконец-то эту лавочку и прикрыли (спустя 3 месяца) - спред в 5 грн это конечно перебор... :o

А то хитровыдуманные нашлись - свинтили в Европу еще и страну обдирают на курсе :evil:

П.С. - онлайн покупку когда собираются открывать?? Пора бы уже


Айти теперь будут получать зп по реальному курсу или нет ?
vladimir07
 
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