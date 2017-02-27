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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:20
В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?
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gh78
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:38
gh78 написав:
В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?
поддержка беженцев у которых доходы в грн
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yama
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:44
yama написав: gh78 написав:
В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?
поддержка беженцев у которых доходы в грн
А як тепер оф курс підтримує біженців, якщо банк вже не привязаний до курсу?
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alfredhaos
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:45
цікаво, чи за нових обставин, валюта з'явиться в банках на продаж
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sergikkc007
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:51
sergikkc007 написав:
цікаво, чи за нових обставин, валюта з'явиться в банках на продаж
Я думаю почне потроху з'являтися, але, звісно, лише у тому випадку якщо банки поставлять ринковий курс
не лише продажу а й купівлі//)
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:55
yama написав: gh78 написав:
В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?
поддержка беженцев у которых доходы в грн
не буде підтримки так як:
Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.
тобто тепер при розрахунку карткою будуть списувати по курсу 36.
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bamper
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:59
НБУ знатно троллит: вчера вечером "нет условий для возврата к плавающему курсу", и "не раньше завершения войны" - а сегодня, к вечеру пятницы (типа случайно?), снимает часть ограничений.
При этом всё менее понятно, куда применять "официальный курс".
Кстати, а почему обязательную продажу валютной выручки экспортёрами не ввели? "Забыли"?
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gh78
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:59
bamper написав: yama написав: gh78 написав:
В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?
поддержка беженцев у которых доходы в грн
не буде підтримки так як:
Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.
тобто тепер при розрахунку карткою будуть списувати по курсу 36.
с чем я всех и поздравляю)) задолбали эти перекупы приграничные))) Наконец-то эту лавочку и прикрыли (спустя 3 месяца) - спред в 5 грн это конечно перебор...
А то хитровыдуманные нашлись - свинтили в Европу еще и страну обдирают на курсе
П.С. - онлайн покупку когда собираются открывать?? Пора бы уже
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greenback1996
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:07
zerocool написав: Гурман написав:
Національний банк України скасував обмеження для банків на продаж іноземної валюти. Тепер вони зможуть продавати українцям готівкову валюту за будь-яким курсом.
Про це пише Нацбанк у своєму Facebook.
Раніше банкам дозволялося продавати валюту за курсом не більшим за 10% від встановленого НБУ. Сам же Нацбанк заморозив курс на рівні 29,55 грн.
Ну що, полетіли?
TO THE MOON?
добро пожаловать в 90-е кто застал
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katso
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:07
greenback1996 написав:
с чем я всех и поздравляю)) задолбали эти перекупы приграничные))) Наконец-то эту лавочку и прикрыли (спустя 3 месяца) - спред в 5 грн это конечно перебор...
А то хитровыдуманные нашлись - свинтили в Европу еще и страну обдирают на курсе
П.С. - онлайн покупку когда собираются открывать?? Пора бы уже
Айти теперь будут получать зп по реальному курсу или нет ?
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vladimir07
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