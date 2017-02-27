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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9501950295039504>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:08

  greenback1996 написав:А то хитровыдуманные нашлись - свинтили в Европу еще и страну обдирают на курсе :evil:

П.С. - онлайн покупку когда собираются открывать?? Пора бы уже

не для того друкарський станок в три зміни працює щоб ви змогли валюту онлайн купити. вас обдирати має право тільки НБУ і він буде відстоювати це право повністю.
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:11

  greenback1996 написав:П.С. - онлайн покупку когда собираются открывать?? Пора бы уже

По идее "через депозит" в отделении можно будет.
Сомневаюсь, что нал больше чем пару соток реально будет
gh78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ЗЕбанда обкрадала країну ТРИ роки на "будівництві" доріг, а тепер на останок вирішила витягнути останні копійки з населення на валютних спекуляціях під час війни. Загубили останні крихти совісті, при офіційному курсі НБУ у 29 доять пересічних українців по 37(((
slonic32
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:16

  yama написав:
  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

поддержка беженцев у которых доходы в грн


то-есть поддержка "беженцев" более важна чем оставшихся экспортеров?
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  katso написав:добро пожаловать в 90-е кто застал

Недаремно в роки другої світової війни панікерів розстрілювали, бо вони працювали таким чином на ворога. Тут також такі є, можливо на час війни їх потрібно звідси прибрати, га? :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:20

  sergikkc007 написав:Зазвичай влітку гривня зміцнюється, чи цього літа не буде?

считайте це змицнюванням. основная часть движухи обычно происходит осенью :D
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:22

  Василь-Рівне написав:
  katso написав:добро пожаловать в 90-е кто застал

Недаремно в роки другої світової війни панікерів розстрілювали, бо вони працювали таким чином на ворога. Тут також такі є, можливо на час війни їх потрібно звідси прибрати, га? :twisted:

Підтримую, не жило воно в 1990-х

Нам ще до 1990-х, як до неба рачки
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:24

НБУ дозволив банкам продавати валюту за будь-яким курсом

НБУ дозволив банкам продавати валюту за будь-яким курсом

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Крім того, Нацбанк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Зазначається, що це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України.

"Громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн. Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг – більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень", - сказано в повідомленні.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:30

  greenback1996 написав:
П.С. - онлайн покупку когда собираются открывать?? Пора бы уже


А толку від віртуальної валюти на рахунку? Гроші вже ніхто не віддасть. У будь-який момент НБУ обміняє безготівкові долари по 29, і банк видасть на руки макулатурою.
slonic32
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:30

  prodigy написав:
Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Ок, ну це про онлайн курс продажу гривні до валют, а що з курсом покупки?

Якщо платити доларовою карткою в Україні - за яким курсом списуватиметься?
zerocool
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