не для того друкарський станок в три зміни працює щоб ви змогли валюту онлайн купити. вас обдирати має право тільки НБУ і він буде відстоювати це право повністю.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:08
не для того друкарський станок в три зміни працює щоб ви змогли валюту онлайн купити. вас обдирати має право тільки НБУ і він буде відстоювати це право повністю.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:11
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ЗЕбанда обкрадала країну ТРИ роки на "будівництві" доріг, а тепер на останок вирішила витягнути останні копійки з населення на валютних спекуляціях під час війни. Загубили останні крихти совісті, при офіційному курсі НБУ у 29 доять пересічних українців по 37(((
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:16
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:20
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:22
Підтримую, не жило воно в 1990-х
Нам ще до 1990-х, як до неба рачки
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:24
НБУ дозволив банкам продавати валюту за будь-яким курсом
НБУ дозволив банкам продавати валюту за будь-яким курсом
Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам - раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.
Про це повідомила прес-служба регулятора.
Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.
Крім того, Нацбанк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис. грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн, як було досі). Зазначається, що це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, – захистити міжнародні резерви України.
"Громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тис. грн. Зміни також не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг – більшість з них можна й надалі здійснювати без обмежень", - сказано в повідомленні.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:30
Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:30
Ок, ну це про онлайн курс продажу гривні до валют, а що з курсом покупки?
Якщо платити доларовою карткою в Україні - за яким курсом списуватиметься?
|