Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:25

adeges написав: Верно, и это - поиметь, кроме населения, экспортеров, которые будут продавать заработанные доллары по 29-30 грн. Зато импортеры топлива будут в восторге - предвоенная маржа вырастает в 2+ раза при цене 50-60 грн за литр, отсутствии акциза, 7% НДС и цене доллара 29. Верно, и это - поиметь, кроме населения, экспортеров, которые будут продавать заработанные доллары по 29-30 грн. Зато импортеры топлива будут в восторге - предвоенная маржа вырастает в 2+ раза при цене 50-60 грн за литр, отсутствии акциза, 7% НДС и цене доллара 29.

Ваши рассуждения абсолютно справедливы для мирного времени, но в мирное время к таких мер никто и не применял. В военное время приоритеты смещаются. Речь о развитии экономики сейчас не идет, да и большинство экспорта физически невозможно. Сейчас речь идет о выживании.Как-то быстро все успокоились. Еще вчера бегали по магазинам делая запасы еды на случай голода, а сегодня уже долларов захотелось? Рановато расслабились.И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита. Почему-то когда речь идет о валюте, все требуют рынка, а когда о повседневном потреблении, о рынке забывают и требуют шары. Я даже могу сейчас предсказать попытки сравнивать цены с зарплатами.