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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 95029503950495059506>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:36

  zerocool написав:
  prodigy написав:
Також скасовано аналогічні обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном.

Ок, ну це про онлайн курс продажу гривні до валют, а що з курсом покупки?

Якщо платити доларовою карткою в Україні - за яким курсом списуватиметься?


курсом банка эмитента картки
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:45

  prodigy написав:курсом банка эмитента картки

Це зрозуміло, я про те, що курс продажу долара буде 40, а покупки 29, ? Який тоді сенс у такому "відпусканні"?
Востаннє редагувалось zerocool в П'ят 20 тра, 2022 18:56, всього редагувалось 2 разів.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

1. По курсу, близкому к официальному, предприятия могут купить у НБУ валюту под критический импорт, например, топливо.
2. Для целей налогового учета.

Не все определяется курсом в полулегальной обменке, где пересичный хочет купить себе мятую соточку. В военное время есть вещи поважнее.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:53

  zerocool написав:[
Це зрозуміло, я про те, що курс продажу долара буде 40, а покупки 29, ? Який тоді сенс у такому "відпусканні"?


подоїти лохторат
slonic32
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:09

  Сибарит написав:
  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

1. По курсу, близкому к официальному, предприятия могут купить у НБУ валюту под критический импорт, например, топливо.
2. Для целей налогового учета.

Не все определяется курсом в полулегальной обменке, где пересичный хочет купить себе мятую соточку. В военное время есть вещи поважнее.


Верно, и это - поиметь, кроме населения, экспортеров, включая АйТи, которые вынуждены продавать заработанные доллары по 29-30 грн. Зато импортеры топлива будут в восторге - предвоенная маржа вырастает в 2+ раза при цене 50-60 грн за литр, отсутствии акциза, 7% НДС и цене доллара 29.
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:14

  slonic32 написав:
  greenback1996 написав:
П.С. - онлайн покупку когда собираются открывать?? Пора бы уже


А толку від віртуальної валюти на рахунку? Гроші вже ніхто не віддасть. У будь-який момент НБУ обміняє безготівкові долари по 29, і банк видасть на руки макулатурою.


ну как сказать.... можно и в ЕС допустим отправить валюту по п2п и обналичить если приспичит или зайти в крипту на худой конец или международным переводом
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:15

  adeges написав:
  Сибарит написав:
  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

1. По курсу, близкому к официальному, предприятия могут купить у НБУ валюту под критический импорт, например, топливо.
2. Для целей налогового учета.

Не все определяется курсом в полулегальной обменке, где пересичный хочет купить себе мятую соточку. В военное время есть вещи поважнее.


Верно, и это - поиметь, кроме населения, экспортеров, включая АйТи, которые вынуждены продавать заработанные доллары по 29-30 грн. Зато импортеры топлива будут в восторге - предвоенная маржа вырастает в 2+ раза при цене 50-60 грн за литр, отсутствии акциза, 7% НДС и цене доллара 29.

Не удивлюсь, если окажется что Кирил Шевченко (голова НБУ) - выпускник КШЕ.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  adeges написав:Верно, и это - поиметь, кроме населения, экспортеров, которые будут продавать заработанные доллары по 29-30 грн. Зато импортеры топлива будут в восторге - предвоенная маржа вырастает в 2+ раза при цене 50-60 грн за литр, отсутствии акциза, 7% НДС и цене доллара 29.

Ваши рассуждения абсолютно справедливы для мирного времени, но в мирное время к таких мер никто и не применял. В военное время приоритеты смещаются. Речь о развитии экономики сейчас не идет, да и большинство экспорта физически невозможно. Сейчас речь идет о выживании.
Как-то быстро все успокоились. Еще вчера бегали по магазинам делая запасы еды на случай голода, а сегодня уже долларов захотелось? Рановато расслабились.

И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита. Почему-то когда речь идет о валюте, все требуют рынка, а когда о повседневном потреблении, о рынке забывают и требуют шары. Я даже могу сейчас предсказать попытки сравнивать цены с зарплатами.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:38

  Сибарит написав:Как-то быстро все успокоились. Еще вчера бегали по магазинам делая запасы еды на случай голода, а сегодня уже долларов захотелось? Рановато расслабились.

И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита. Почему-то когда речь идет о валюте, все требуют рынка, а когда о повседневном потреблении, о рынке забывают и требуют шары. Я даже могу сейчас предсказать попытки сравнивать цены с зарплатами.

50-60 за бензин це абсолютно адекватна ціна, і вона б уже місяць-два як світилася б по стелах разом із нормальною наявністю палива, якби не стали гратися в совок та держрегуляцію.

Те саме і з курсом - зафіксувати на кілька тижнів, щоб уникнути паніки, було досить розумним рішенням. Продовжувати тримати курс місяцями незважаючи на наявність поряд чорного ринку – ідіотизм.
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:38

  Сибарит написав:а сегодня уже долларов захотелось?

схоже "долларов захотелось" НБУ але здається результат отримає якраз протилежний.
подивимось на наступний місяць...
до речі, керівники НБУ змінюються але дії при кіпішу завжди одні і ті самі:

спочатку зубами тримаємо курс -> отримаємо три різні курси (для своїх\для хитрих\для всіх інших) -> палимо ЗВР -> відпускаємо курс -> летимо
bamper
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