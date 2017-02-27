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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9503950495059506>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:39

  BIGor написав:Не удивлюсь, если окажется что Кирил Шевченко (голова НБУ) - выпускник КШЕ.

И почему тебе Смолий не нравился ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:50

  gh78 написав:В чём сейчас смысл оф. курса НБУ?

А в чём он был, например, в прошлом году?
1) Расчёт налогов.
2) Акцизов за товары, которые зафиксированы в валюте. В частности на топливо.
3) Банковских комисов за валютные операции.
Всё это более-менее осталось.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:51

  Сибарит написав:И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита.


Конечно выглядят.

т.е. цена 95 бензина 14 декабря 2020 года была 24.76 грн за литр (https://economy.24tv.ua/tsini-benzin-20 ... i_n1485809), что без НДС и акциза дает 13.41 грн за литр . Цена нефти Brent была 50.76 долларов за баррель

(https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil)
сегодня при цене 95 бензина в 60 грн цена без НДС и акциза - 56.07 грн за литр при цене Брента 112.04 доллара за баррель

Таким образом на украинской заправке цена импортного 95 бензина до налогов выросла на 318%, а цена нефти выросла на 121%. Что выглядит, как бы это сказать, несколько непропорционально.

upd да, поправка - курс доллара на межбанке на 14 декабря 2020 года был 27.855 (на покупку), а курс продажи на межбанке 20.05.2022 МинФин дает как 29.95, что конечно приводит к несколько более низкому росту цен на бензин в долларах, но практически не приблизит этот рост к изменению цен на нефть
Востаннє редагувалось adeges в П'ят 20 тра, 2022 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а тем временем Катенька Рожкова все еще первый зам, я в шоке если честно...
greenback1996
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:56

  greenback1996 написав:
ну как сказать.... можно и в ЕС допустим отправить валюту по п2п и обналичить если приспичит или зайти в крипту на худой конец или международным переводом


так давно вже ліміт на перекази у 100К на місяць + заборона поповнення е.гаманців і купівлі цінних паперів, крипти і т.д. Багато не переведеш. Нема сенсу ті копійки гоняти.
slonic32
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:01

  zerocool написав:Те саме і з курсом - зафіксувати на кілька тижнів, щоб уникнути паніки, було досить розумним рішенням. Продовжувати тримати курс місяцями незважаючи на наявність поряд чорного ринку – ідіотизм.


Ідіотизм - це на 3тій місяць війни досі не ввести обов'язкового продажу валюти експортерами.
slonic32
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:02

  greenback1996 написав:а тем временем Катенька Рожкова все еще первый зам, я в шоке если честно...

Ты бы хотел Наибулину ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:17

  slonic32 написав:
  zerocool написав:Те саме і з курсом - зафіксувати на кілька тижнів, щоб уникнути паніки, було досить розумним рішенням. Продовжувати тримати курс місяцями незважаючи на наявність поряд чорного ринку – ідіотизм.


Ідіотизм - це на 3тій місяць війни досі не ввести обов'язкового продажу валюти експортерами.

Придушити одних для того щоб населення купило собі в кубишку трохі дешевше. Теж так собі варіант.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:35

  konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25

Вже дозволив, так що купівля і продаж буде без проблем! Правда і курс, який вранці ще знижався до 36,40 раптом попер до 38!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:38

  asti написав:
  konstantin kirovograd написав:Успіх забудте слово онлайн надолго-НБУ не даст разрешение,все начнут переводить гривну в доллар. Только валютчики.Только олдскул :D
Если банки поставят реальный курс на продажу то не факт что по 34 у них будут грести тот доллар. Основная маса уже давно в нём

Ось з понеділка і побачимо… По 34 точно гребти не будуть, бо ніякий дурак їм за таку ціну не продасть! А ось по 40 будуть ще й як!
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