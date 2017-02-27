Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:51

Сибарит написав: И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита. И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита.

Конечно выглядят.т.е. цена 95 бензина 14 декабря 2020 года была 24.76 грн за литр (), что без НДС и акциза дает 13.41 грн за литр . Цена нефти Brent была 50.76 долларов за баррельсегодня при цене 95 бензина в 60 грн цена без НДС и акциза - 56.07 грн за литр при цене Брента 112.04 доллара за баррельТаким образом на украинской заправке цена импортного 95 бензина до налогов выросла на 318%, а цена нефти выросла на 121%. Что выглядит, как бы это сказать, несколько непропорционально.upd да, поправка - курс доллара на межбанке на 14 декабря 2020 года был 27.855 (на покупку), а курс продажи на межбанке 20.05.2022 МинФин дает как 29.95, что конечно приводит к несколько более низкому росту цен на бензин в долларах, но практически не приблизит этот рост к изменению цен на нефть