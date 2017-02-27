А в чём он был, например, в прошлом году? 1) Расчёт налогов. 2) Акцизов за товары, которые зафиксированы в валюте. В частности на топливо. 3) Банковских комисов за валютные операции. Всё это более-менее осталось.
Таким образом на украинской заправке цена импортного 95 бензина до налогов выросла на 318%, а цена нефти выросла на 121%. Что выглядит, как бы это сказать, несколько непропорционально.
upd да, поправка - курс доллара на межбанке на 14 декабря 2020 года был 27.855 (на покупку), а курс продажи на межбанке 20.05.2022 МинФин дает как 29.95, что конечно приводит к несколько более низкому росту цен на бензин в долларах, но практически не приблизит этот рост к изменению цен на нефть
Востаннє редагувалось adeges в П'ят 20 тра, 2022 19:58, всього редагувалось 1 раз.
zerocool написав:Те саме і з курсом - зафіксувати на кілька тижнів, щоб уникнути паніки, було досить розумним рішенням. Продовжувати тримати курс місяцями незважаючи на наявність поряд чорного ринку – ідіотизм.
Ідіотизм - це на 3тій місяць війни досі не ввести обов'язкового продажу валюти експортерами.
zerocool написав:Те саме і з курсом - зафіксувати на кілька тижнів, щоб уникнути паніки, було досить розумним рішенням. Продовжувати тримати курс місяцями незважаючи на наявність поряд чорного ринку – ідіотизм.
Ідіотизм - це на 3тій місяць війни досі не ввести обов'язкового продажу валюти експортерами.
Придушити одних для того щоб населення купило собі в кубишку трохі дешевше. Теж так собі варіант.
konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25
Вже дозволив, так що купівля і продаж буде без проблем! Правда і курс, який вранці ще знижався до 36,40 раптом попер до 38!