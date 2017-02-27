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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:40
Успіх написав: Вело написав:
А у кого тогда гривна?
В ЗСУ
п.с.
Думаю, що після нашої перемоги, по завершенні війни... курс долара буде точно інший!
Але який - не знає ніхто
Може бути як і під 30(навряд чи, але може), так і під 40(або і більше)
Дожити б нам всім до тієї перемоги… А там з курсом ми розберемося!
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:43
Сибарит написав: adeges написав:
Верно, и это - поиметь, кроме населения, экспортеров, которые будут продавать заработанные доллары по 29-30 грн. Зато импортеры топлива будут в восторге - предвоенная маржа вырастает в 2+ раза при цене 50-60 грн за литр, отсутствии акциза, 7% НДС и цене доллара 29.
Ваши рассуждения абсолютно справедливы для мирного времени, но в мирное время к таких мер никто и не применял. В военное время приоритеты смещаются. Речь о развитии экономики сейчас не идет, да и большинство экспорта физически невозможно. Сейчас речь идет о выживании.
Как-то быстро все успокоились. Еще вчера бегали по магазинам делая запасы еды на случай голода, а сегодня уже долларов захотелось? Рановато расслабились.
И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита. Почему-то когда речь идет о валюте, все требуют рынка, а когда о повседневном потреблении, о рынке забывают и требуют шары. Я даже могу сейчас предсказать попытки сравнивать цены с зарплатами.
Завжди не просто читаю, а застосовую глибину такої думки як лікувальний бальзам, в арсеналі якого лікування не тільки у простих ситуаціях, а й у випадках, коли надія на лікування практично вже втрачена.
Вчора у невеликому містечку на ЗУ буквально винесли продовольчі бакалійні товари.
Так, "шара" існує і зараз, але не всі її можуть помацати.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:50
pesikot написав: greenback1996 написав:
а тем временем Катенька Рожкова все еще первый зам, я в шоке если честно...
Ты бы хотел Наибулину ?
Рожкову хотеть приятнее...//)
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