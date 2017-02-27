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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9503950495059506
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:40

  Успіх написав:
  Вело написав:А у кого тогда гривна?

В ЗСУ :D :mrgreen:

п.с.
Думаю, що після нашої перемоги, по завершенні війни... курс долара буде точно інший!
Але який - не знає ніхто :roll:
Може бути як і під 30(навряд чи, але може), так і під 40(або і більше) :roll:

Дожити б нам всім до тієї перемоги… А там з курсом ми розберемося!
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:43

  Сибарит написав:
  adeges написав:Верно, и это - поиметь, кроме населения, экспортеров, которые будут продавать заработанные доллары по 29-30 грн. Зато импортеры топлива будут в восторге - предвоенная маржа вырастает в 2+ раза при цене 50-60 грн за литр, отсутствии акциза, 7% НДС и цене доллара 29.

Ваши рассуждения абсолютно справедливы для мирного времени, но в мирное время к таких мер никто и не применял. В военное время приоритеты смещаются. Речь о развитии экономики сейчас не идет, да и большинство экспорта физически невозможно. Сейчас речь идет о выживании.
Как-то быстро все успокоились. Еще вчера бегали по магазинам делая запасы еды на случай голода, а сегодня уже долларов захотелось? Рановато расслабились.

И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита. Почему-то когда речь идет о валюте, все требуют рынка, а когда о повседневном потреблении, о рынке забывают и требуют шары. Я даже могу сейчас предсказать попытки сравнивать цены с зарплатами.

Завжди не просто читаю, а застосовую глибину такої думки як лікувальний бальзам, в арсеналі якого лікування не тільки у простих ситуаціях, а й у випадках, коли надія на лікування практично вже втрачена.
Вчора у невеликому містечку на ЗУ буквально винесли продовольчі бакалійні товари.
Так, "шара" існує і зараз, але не всі її можуть помацати.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:50

  pesikot написав:
  greenback1996 написав:а тем временем Катенька Рожкова все еще первый зам, я в шоке если честно...
Ты бы хотел Наибулину ?
Рожкову хотеть приятнее...//)
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:52

  slonic32 написав:Ідіотизм - це на 3тій місяць війни досі не ввести обов'язкового продажу валюти експортерами.

Когда я в прошлом году поинтересовался на этом форуме почему у нас до сих пор существует военный сбор, мне резонно ответили, что война началась в 2014м и не прекращалась. На третий месяц войны не ввести обязательную продажу валюты экспортёрами может и был идиотизм, но как иначе? Он уже был введён ещё в 2010м (а до этого действовал еще в 1998-2005). То, что его отменили в суровое военное время 2019го года - это уже потом. На третий месяц войны всё было хорошо 8)
moveton
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