adeges написав:Верно, и это - поиметь, кроме населения, экспортеров, которые будут продавать заработанные доллары по 29-30 грн. Зато импортеры топлива будут в восторге - предвоенная маржа вырастает в 2+ раза при цене 50-60 грн за литр, отсутствии акциза, 7% НДС и цене доллара 29.
Ваши рассуждения абсолютно справедливы для мирного времени, но в мирное время к таких мер никто и не применял. В военное время приоритеты смещаются. Речь о развитии экономики сейчас не идет, да и большинство экспорта физически невозможно. Сейчас речь идет о выживании. Как-то быстро все успокоились. Еще вчера бегали по магазинам делая запасы еды на случай голода, а сегодня уже долларов захотелось? Рановато расслабились.
И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита. Почему-то когда речь идет о валюте, все требуют рынка, а когда о повседневном потреблении, о рынке забывают и требуют шары. Я даже могу сейчас предсказать попытки сравнивать цены с зарплатами.
Завжди не просто читаю, а застосовую глибину такої думки як лікувальний бальзам, в арсеналі якого лікування не тільки у простих ситуаціях, а й у випадках, коли надія на лікування практично вже втрачена. Вчора у невеликому містечку на ЗУ буквально винесли продовольчі бакалійні товари. Так, "шара" існує і зараз, але не всі її можуть помацати.
slonic32 написав:Ідіотизм - це на 3тій місяць війни досі не ввести обов'язкового продажу валюти експортерами.
Когда я в прошлом году поинтересовался на этом форуме почему у нас до сих пор существует военный сбор, мне резонно ответили, что война началась в 2014м и не прекращалась. На третий месяц войны не ввести обязательную продажу валюты экспортёрами может и был идиотизм, но как иначе? Он уже был введён ещё в 2010м (а до этого действовал еще в 1998-2005). То, что его отменили в суровое военное время 2019го года - это уже потом. На третий месяц войны всё было хорошо
asti"[quote="5430828:asti написав:Если банки поставят реальный курс на продажу то не факт что по 34 у них будут грести тот доллар. Основная маса уже давно в нём
Что значит в нем? А у кого тогда гривна?[/quote]Про "в нём" у asti спрашивайте, но, вроде очевидно... Гривна тогда у тех, кто продолжает работать.[/quote]А что asti...?, У меня осталась ещё гривна, но покупать бакс по 34 я не спешу - если ситуация изменится в лучшую сторону - на таких курсАх можно прилично влететь//)[/quote] Ну шо дочекалися солодких курсів?! Тепер гарантовано не влетите!
Сибарит написав:Ваши рассуждения абсолютно справедливы для мирного времени, но в мирное время к таких мер никто и не применял. В военное время приоритеты смещаются.
По поводу военного времени следует исходить из статьи 1 Гаагской конвенции об открытии военных действий, которая предусматривает формы мотивированного объявления войны или ультиматума с условным объявлением войны: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b85#Text
Но даже если согласиться с примененной Вами терминологией, то возникает вопрос, а почему в таких условиях не была введена обязательная продажа хотя бы части валютной выручки экспортеров, который не менее двух раз задавался выше на этой ветке.