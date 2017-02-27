Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:52

slonic32 написав: Ідіотизм - це на 3тій місяць війни досі не ввести обов'язкового продажу валюти експортерами. Ідіотизм - це на 3тій місяць війни досі не ввести обов'язкового продажу валюти експортерами.

Когда я в прошлом году поинтересовался на этом форуме почему у нас до сих пор существует военный сбор, мне резонно ответили, что война началась в 2014м и не прекращалась. На третий месяц войны не ввести обязательную продажу валюты экспортёрами может и был идиотизм, но как иначе? Он уже был введён ещё в 2010м (а до этого действовал еще в 1998-2005). То, что его отменили в суровое военное время 2019го года - это уже потом. На третий месяц войны всё было хорошо