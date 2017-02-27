RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9504950595069507
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:34

  adeges написав:
  Сибарит написав:И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита.


Конечно выглядят.

т.е. цена 95 бензина 14 декабря 2020 года была 24.76 грн за литр (https://economy.24tv.ua/tsini-benzin-20 ... i_n1485809), что без НДС и акциза дает 13.41 грн за литр . Цена нефти Brent была 50.76 долларов за баррель

(https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil)
сегодня при цене 95 бензина в 60 грн цена без НДС и акциза - 56.07 грн за литр при цене Брента 112.04 доллара за баррель

Таким образом на украинской заправке цена импортного 95 бензина до налогов выросла на 318%, а цена нефти выросла на 121%. Что выглядит, как бы это сказать, несколько непропорционально.

upd да, поправка - курс доллара на межбанке на 14 декабря 2020 года был 27.855 (на покупку), а курс продажи на межбанке 20.05.2022 МинФин дает как 29.95, что конечно приводит к несколько более низкому росту цен на бензин в долларах, но практически не приблизит этот рост к изменению цен на нефть


Они могут считаться курс 50грн.

Авто нельзя на электрике использовать ?

И Охрименко говорит что при большой нефти пшеница дорожает . Не надо сцать в кампот.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4723
З нами з: 22.12.16
Подякував: 360 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:37

  Qwerty написав:
  konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25
Вже дозволив, так що купівля і продаж буде без проблем! Правда і курс, який вранці ще знижався до 36,40 раптом попер до 38!
Недовго він пер. До 37,5 дотягнули, а потім на 37 сповзли
(у Києві). Можливо 40 і буде колись, можливо і більше, але ж
і відкати ніхто не відміняв//)
asti
 
Повідомлень: 2676
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9504950595069507
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3056, 3057, 3058
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30572 29450814
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 тра, 2022 23:29
proftpd66
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 157, 158, 159
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1588 10104099
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 12:18
Mirax
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22522267
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (726)
20.05.2022 22:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.