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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9504950595069507
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:34

  adeges написав:
  Сибарит написав:И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита.


Конечно выглядят.

т.е. цена 95 бензина 14 декабря 2020 года была 24.76 грн за литр (https://economy.24tv.ua/tsini-benzin-20 ... i_n1485809), что без НДС и акциза дает 13.41 грн за литр . Цена нефти Brent была 50.76 долларов за баррель

(https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil)
сегодня при цене 95 бензина в 60 грн цена без НДС и акциза - 56.07 грн за литр при цене Брента 112.04 доллара за баррель

Таким образом на украинской заправке цена импортного 95 бензина до налогов выросла на 318%, а цена нефти выросла на 121%. Что выглядит, как бы это сказать, несколько непропорционально.

upd да, поправка - курс доллара на межбанке на 14 декабря 2020 года был 27.855 (на покупку), а курс продажи на межбанке 20.05.2022 МинФин дает как 29.95, что конечно приводит к несколько более низкому росту цен на бензин в долларах, но практически не приблизит этот рост к изменению цен на нефть


Они могут считаться курс 50грн.

Авто нельзя на электрике использовать ?

И Охрименко говорит что при большой нефти пшеница дорожает . Не надо сцать в кампот.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:37

  Qwerty написав:
  konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25
Вже дозволив, так що купівля і продаж буде без проблем! Правда і курс, який вранці ще знижався до 36,40 раптом попер до 38!
Недовго він пер. До 37,5 дотягнули, а потім на 37 сповзли
(у Києві). Можливо 40 і буде колись, можливо і більше, але ж
і відкати ніхто не відміняв//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 05:05

  proftpd66 написав:И Охрименко говорит что при большой нефти пшеница дорожает . Не надо сцать в кампот.

Просто потому, что на посевную и уборочную нужно топливо. Но это имеет небольшое значение, если нет возможности вовремя экспортировать собранное при вменяемой по стоимости логистике.
phantom_systems
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