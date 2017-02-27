Таким образом на украинской заправке цена импортного 95 бензина до налогов выросла на 318%, а цена нефти выросла на 121%. Что выглядит, как бы это сказать, несколько непропорционально.
upd да, поправка - курс доллара на межбанке на 14 декабря 2020 года был 27.855 (на покупку), а курс продажи на межбанке 20.05.2022 МинФин дает как 29.95, что конечно приводит к несколько более низкому росту цен на бензин в долларах, но практически не приблизит этот рост к изменению цен на нефть
Они могут считаться курс 50грн.
Авто нельзя на электрике использовать ?
И Охрименко говорит что при большой нефти пшеница дорожает . Не надо сцать в кампот.
konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25
Вже дозволив, так що купівля і продаж буде без проблем! Правда і курс, який вранці ще знижався до 36,40 раптом попер до 38!
Недовго він пер. До 37,5 дотягнули, а потім на 37 сповзли (у Києві). Можливо 40 і буде колись, можливо і більше, але ж і відкати ніхто не відміняв//)