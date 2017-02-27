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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9504950595069507
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:34

  adeges написав:
  Сибарит написав:И да, на фоне мировых цен 50-60 грн. за топливо не выглядят оверпрайсом даже без учета сложностей с доставкой и дефицита.


Конечно выглядят.

т.е. цена 95 бензина 14 декабря 2020 года была 24.76 грн за литр (https://economy.24tv.ua/tsini-benzin-20 ... i_n1485809), что без НДС и акциза дает 13.41 грн за литр . Цена нефти Brent была 50.76 долларов за баррель

(https://tradingeconomics.com/commodity/brent-crude-oil)
сегодня при цене 95 бензина в 60 грн цена без НДС и акциза - 56.07 грн за литр при цене Брента 112.04 доллара за баррель

Таким образом на украинской заправке цена импортного 95 бензина до налогов выросла на 318%, а цена нефти выросла на 121%. Что выглядит, как бы это сказать, несколько непропорционально.

upd да, поправка - курс доллара на межбанке на 14 декабря 2020 года был 27.855 (на покупку), а курс продажи на межбанке 20.05.2022 МинФин дает как 29.95, что конечно приводит к несколько более низкому росту цен на бензин в долларах, но практически не приблизит этот рост к изменению цен на нефть


Они могут считаться курс 50грн.

Авто нельзя на электрике использовать ?

И Охрименко говорит что при большой нефти пшеница дорожает . Не надо сцать в кампот.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:37

  Qwerty написав:
  konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25
Вже дозволив, так що купівля і продаж буде без проблем! Правда і курс, який вранці ще знижався до 36,40 раптом попер до 38!
Недовго він пер. До 37,5 дотягнули, а потім на 37 сповзли
(у Києві). Можливо 40 і буде колись, можливо і більше, але ж
і відкати ніхто не відміняв//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 05:05

  proftpd66 написав:И Охрименко говорит что при большой нефти пшеница дорожает . Не надо сцать в кампот.

Просто потому, что на посевную и уборочную нужно топливо. Но это имеет небольшое значение, если нет возможности вовремя экспортировать собранное при вменяемой по стоимости логистике.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 06:31

  moveton написав:
  slonic32 написав:Ідіотизм - це на 3тій місяць війни досі не ввести обов'язкового продажу валюти експортерами.

Когда я в прошлом году поинтересовался на этом форуме почему у нас до сих пор существует военный сбор, мне резонно ответили, что война началась в 2014м и не прекращалась. На третий месяц войны не ввести обязательную продажу валюты экспортёрами может и был идиотизм, но как иначе? Он уже был введён ещё в 2010м (а до этого действовал еще в 1998-2005). То, что его отменили в суровое военное время 2019го года - это уже потом. На третий месяц войны всё было хорошо 8)

Не вводят обязательную продажу просто по той банальной причине, что продавать особо нечего: даже в суровые 19е экспортеры что-то экспортировали. Сейчас +- все стоит.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:18

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Bobua написав:А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т". (МО писало, що виплатить ~35млрд).
Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс.
Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т, +новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли...
Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...?

Слава Україні!
Всім - привіт!!!

Ну що ж - повернувся я знову живий/здоровий з передка...
Відносно, там було тихо.... але от останніх 2 дні, то знову почали частенько "ба-бахати" з різної техніки.
Може це тому, що ми і наші інші бригади - насипАли їм щодня НЕ малу порцію теж різних снарядів!(і наші реактивщики - теж) :mrgreen:
Прикро, що ми +/- "топчемось на місці"(хоч за останні 2 тижні орки відступили на 3км)
Чому так? Є багато нюансів, але основний нюанс - це, мабуть, що ще НЕ дійшли до Успіха "посилки з Європи" :roll:

Тепер, що-до виділеного вгорі))
Я тут мав змогу підглядати на форум періодично, так як інколи там з'являвся інтернет - але нічого не писав, бо це - тільки "в'яжись в дискусію")) - і це все займає багато вільного часу, який на передку дуже цінний :wink:
Так от - моя думка теж співпадає з виділеним вгорі!
Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун!
А премію, дали всім велику(всі здивовані) - так як порахували не так, як всі собі думали)) А думали всі, що будуть додавати з тих "100К" певними частинами всім тим, хто був в квітні тиждень-два на "реальному передку"! А виявилось, що дали всім(правда одним дали 70К+, а іншим 80К+) Тобто, порахували так, що ми, як тільки приїхали в "ОБД"(область бойових дій)- то вже нам рахується, що наче, на передку і підпали під тих "100К премії"!
Але так, як ми не повний квітень/не з першого числа приїхали в ОБД, тому і вийшло неповних "100К"))

п.с.
Трохи всім дивно(хоч ми тут НЕ за гроші) - чому так порахували премію?
Бо одна річ - сидіти в тилу за 40-60км від передку, робити "деяку роботу", і лише ЧУТИ десь далеко "ба-бахання"...
- і ЗОВСІМ ІНША РІЧ - бути за 6-7км від лінії фронту, робити "брудну роботу" і, не те щоб БЛИЗЬКО чути прильоти/вибухи, але й бачити їх на власні очі!
Тому, трохи дивно...
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик на передку?? Ого як я давно на форумі не був...
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