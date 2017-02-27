Додано: Суб 21 тра, 2022 07:18

Bobua написав: А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т". (МО писало, що виплатить ~35млрд).

Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс.

Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т, +новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли...

Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...? А ще. (МО писало, що виплатить ~35млрд).НасправдіТаке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т".+новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли...Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...?

Слава Україні!Всім - привіт!!!Ну що ж - повернувся я знову живий/здоровий з передка...Відносно, там було тихо.... але от останніх 2 дні, то знову почали частенько "ба-бахати" з різної техніки.Може це тому, що ми і наші інші бригади - насипАли їм щодня НЕ малу порцію теж різних снарядів!(і наші реактивщики - теж)Прикро, що ми +/- "топчемось на місці"(хоч за останні 2 тижні орки відступили на 3км)Чому так? Є багато нюансів, але основний нюанс - це, мабуть, що ще НЕ дійшли до Успіха "посилки з Європи"Тепер, що-до виділеного вгорі))Я тут мав змогу підглядати на форум періодично, так як інколи там з'являвся інтернет - але нічого не писав, бо це - тільки "в'яжись в дискусію")) - і це все займає багато вільного часу, який на передку дуже ціннийТак от - моя думка теж співпадає з виділеним вгорі!Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун!А премію, дали всім велику(всі здивовані) - так як порахували не так, як всі собі думали)) А думали всі, що будуть додавати з тих "100К" певними частинами всім тим, хто був в квітні тиждень-два на "реальному передку"! А виявилось, що дали всім(правда одним дали 70К+, а іншим 80К+) Тобто, порахували так, що ми, як тільки приїхали в "ОБД"(область бойових дій)- то вже нам рахується, що наче, на передку і підпали під тих "100К премії"!Але так, як ми не повний квітень/не з першого числа приїхали в ОБД, тому і вийшло неповних "100К"))п.с.Трохи всім дивно(хоч ми тут НЕ за гроші) - чому так порахували премію?Бо одна річ - сидіти в тилу за 40-60км від передку, робити "деяку роботу", і лише ЧУТИ десь далеко "ба-бахання"...- і ЗОВСІМ ІНША РІЧ - бути за 6-7км від лінії фронту, робити "брудну роботу" і, не те щоб БЛИЗЬКО чути прильоти/вибухи, але й бачити їх на власні очі!Тому, трохи дивно...