Таким образом на украинской заправке цена импортного 95 бензина до налогов выросла на 318%, а цена нефти выросла на 121%. Что выглядит, как бы это сказать, несколько непропорционально.
upd да, поправка - курс доллара на межбанке на 14 декабря 2020 года был 27.855 (на покупку), а курс продажи на межбанке 20.05.2022 МинФин дает как 29.95, что конечно приводит к несколько более низкому росту цен на бензин в долларах, но практически не приблизит этот рост к изменению цен на нефть
Они могут считаться курс 50грн.
Авто нельзя на электрике использовать ?
И Охрименко говорит что при большой нефти пшеница дорожает . Не надо сцать в кампот.
konstantin kirovograd написав:Успіх Нет коллега онлайн нельзя. Единственное где можно это у валютчиков или в обменках-других вариантов нет и думаю в ближайшие месяцы не будет.Разве если НБУ разрешит банкам устанавливать свой курс а не имеющиеся сейчас ограничение 10% от официального 29.25
Вже дозволив, так що купівля і продаж буде без проблем! Правда і курс, який вранці ще знижався до 36,40 раптом попер до 38!
Недовго він пер. До 37,5 дотягнули, а потім на 37 сповзли (у Києві). Можливо 40 і буде колись, можливо і більше, але ж і відкати ніхто не відміняв//)
slonic32 написав:Ідіотизм - це на 3тій місяць війни досі не ввести обов'язкового продажу валюти експортерами.
Когда я в прошлом году поинтересовался на этом форуме почему у нас до сих пор существует военный сбор, мне резонно ответили, что война началась в 2014м и не прекращалась. На третий месяц войны не ввести обязательную продажу валюты экспортёрами может и был идиотизм, но как иначе? Он уже был введён ещё в 2010м (а до этого действовал еще в 1998-2005). То, что его отменили в суровое военное время 2019го года - это уже потом. На третий месяц войны всё было хорошо
Не вводят обязательную продажу просто по той банальной причине, что продавать особо нечего: даже в суровые 19е экспортеры что-то экспортировали. Сейчас +- все стоит.
Bobua написав:А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т". (МО писало, що виплатить ~35млрд). Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс. Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т, +новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли... Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...?
Слава Україні! Всім - привіт!!!
Ну що ж - повернувся я знову живий/здоровий з передка... Відносно, там було тихо.... але от останніх 2 дні, то знову почали частенько "ба-бахати" з різної техніки. Може це тому, що ми і наші інші бригади - насипАли їм щодня НЕ малу порцію теж різних снарядів!(і наші реактивщики - теж) Прикро, що ми +/- "топчемось на місці"(хоч за останні 2 тижні орки відступили на 3км) Чому так? Є багато нюансів, але основний нюанс - це, мабуть, що ще НЕ дійшли до Успіха "посилки з Європи"
Тепер, що-до виділеного вгорі)) Я тут мав змогу підглядати на форум періодично, так як інколи там з'являвся інтернет - але нічого не писав, бо це - тільки "в'яжись в дискусію")) - і це все займає багато вільного часу, який на передку дуже цінний Так от - моя думка теж співпадає з виділеним вгорі! Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун! А премію, дали всім велику(всі здивовані) - так як порахували не так, як всі собі думали)) А думали всі, що будуть додавати з тих "100К" певними частинами всім тим, хто був в квітні тиждень-два на "реальному передку"! А виявилось, що дали всім(правда одним дали 70К+, а іншим 80К+) Тобто, порахували так, що ми, як тільки приїхали в "ОБД"(область бойових дій)- то вже нам рахується, що наче, на передку і підпали під тих "100К премії"! Але так, як ми не повний квітень/не з першого числа приїхали в ОБД, тому і вийшло неповних "100К"))
п.с. Трохи всім дивно(хоч ми тут НЕ за гроші) - чому так порахували премію? Бо одна річ - сидіти в тилу за 40-60км від передку, робити "деяку роботу", і лише ЧУТИ десь далеко "ба-бахання"... - і ЗОВСІМ ІНША РІЧ - бути за 6-7км від лінії фронту, робити "брудну роботу" і, не те щоб БЛИЗЬКО чути прильоти/вибухи, але й бачити їх на власні очі! Тому, трохи дивно...
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 21 тра, 2022 09:59, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Не вводят обязательную продажу просто по той банальной причине, что продавать особо нечего: даже в суровые 19е экспортеры что-то экспортировали. Сейчас +- все стоит.
Я в ВЭДе давно, согласен экспорт очень сильно упал, но он есть и понемногу растёт, да и по старым поставкам валюта ещё доходит. А обязаловку вводить при фиксированном курсе однозначный грабёж. А при рыночном курсе многие экспортёры и сами начнут активно продавать - гривна нужна всем.
sailed написав:Долярчик на передку?? Ого як я давно на форумі не був...
Ну да, тут всей громадой за него переживаем. И те кто позволяли в его адрес иронию, её выключили )
Круто! Много я пропустил, находился в анабиозе со всей этой ситуацией. Рад что Долярчик в глазах общественности себя легитимизировал. Ну і Успіху йому! Щоб повернувся живий, здоровий і знову розважав нас своїми дописами у мирний час!
По теме поста хотел спросить - вот курс отпустят в свободное плавание, значит ли это что НБУ тоже курс отпустит? Я просто переживаю за такую ситуацию, НБУ будет и дальше 29.25, а межбанк и наличка по 40! Или я глупость написал и НБУ это и есть межбанк?