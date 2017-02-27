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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:34
sailed написав:
По теме поста хотел спросить - вот курс отпустят в свободное плавание, значит ли это что НБУ тоже курс отпустит? Я просто переживаю за такую ситуацию, НБУ будет и дальше 29.25, а межбанк и наличка по 40!
саме так і відбувається: маємо два курси з різницею 25-30%. НБУ знову наступає на ті ж самі граблі що і раніше.
ще трохи позжимає пружину і потім буде ловити курс десь близко 40.
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bamper
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Додано: Суб 21 тра, 2022 10:47
барабашов написав: katso написав: zerocool написав:
...
Ну що, полетіли?
TO THE MOON?
добро пожаловать в 90-е кто застал
Застал
И с комсомола в 90м году выгоняли
Сколько вам было в 93м, когда «не успел после работы купить с кассы доллары - утром ЛОХ»???
в 90е те, кто шли с работы покупали не доллары, а что-то попроще.
доллары покупали те, кто ушел с работы в свободное плавание...
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Shaman
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