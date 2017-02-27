Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 тра, 2022 10:34
sailed написав:
По теме поста хотел спросить - вот курс отпустят в свободное плавание, значит ли это что НБУ тоже курс отпустит? Я просто переживаю за такую ситуацию, НБУ будет и дальше 29.25, а межбанк и наличка по 40!
саме так і відбувається: маємо два курси з різницею 25-30%. НБУ знову наступає на ті ж самі граблі що і раніше.
ще трохи позжимає пружину і потім буде ловити курс десь близко 40.
bamper
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Додано: Суб 21 тра, 2022 10:47
барабашов написав: katso написав: zerocool написав:
...
Ну що, полетіли?
TO THE MOON?
добро пожаловать в 90-е кто застал
Застал
И с комсомола в 90м году выгоняли
Сколько вам было в 93м, когда «не успел после работы купить с кассы доллары - утром ЛОХ»???
в 90е те, кто шли с работы покупали не доллары, а что-то попроще.
доллары покупали те, кто ушел с работы в свободное плавание...
Shaman
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:11
То може варто зробити військовий збір по 5% з кожного платника, та й не паритися
sergikkc007
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:16
sergikkc007 написав:
То може варто зробити військовий збір по 5% з кожного платника, та й не паритися
та вже ж був нещодавно законопроект в якому депутати хотіли підняти ВЗ із поточних 1.5% до 3%
але президент сказав - не на часі
https://tvoemisto.tv/news/v_ukraini_pla ... 31588.html
Востаннє редагувалось
greenozon
в Суб 21 тра, 2022 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:16
sergikkc007 написав:
То може варто зробити військовий збір по 5% з кожного платника, та й не паритися
гетьманцов ??, перелогиньтесь
https://minfin.com.ua/2022/05/01/84684027/
- уже лежит в Раде 3%-ный проект военного сбора
Alex2007
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:20
В Чернигове уже можно по 38.20 сбросить...
Zebra
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:27
по оценкам ООН, из-за войны в Украине застряли около 25 млн тонн зерна, что уже спровоцировало глобальный рост цен
когда мы их продадим зайдёт валютная выручка. 17 мая на торгах на европейской бирже Euronext цена тонны пшеницы достигла показателя в 435 евро
vitaliian
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:31
sergikkc007 написав:
То може варто зробити військовий збір по 5% з кожного платника, та й не паритися
Выпускник КШЕ? "Что бы корова давала больше молока - ее нужно просто больше доить".
Совет от меня, просто делаем граничную ЗП для чиновников в 1 тыс. долл (по курсу НБУ 29,55) на военное время.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:32
bamper написав: sailed написав:
По теме поста хотел спросить - вот курс отпустят в свободное плавание, значит ли это что НБУ тоже курс отпустит? Я просто переживаю за такую ситуацию, НБУ будет и дальше 29.25, а межбанк и наличка по 40!
саме так і відбувається: маємо два курси з різницею 25-30%. НБУ знову наступає на ті ж самі граблі що і раніше.
ще трохи позжимає пружину і потім буде ловити курс десь близко 40.
Ну тогда это жопа полная. Вообще не будет смысла валюту в страну заводить. 10 гривен на долларе терять. Ох**ть. Уж лучше и правда военный сбор поднять, чем так оббирать.
sailed
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Додано: Суб 21 тра, 2022 11:47
Щось дуже жваво курс рухається
Zochan
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