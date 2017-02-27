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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 тра, 2022 12:07
Zochan написав:
Щось дуже жваво курс рухається
Долярчик писал, выдали премиальные за боевые действия па 100 тыс. вот народ и ломанулся за баксом.
Па 50 за USD к концу месяца ?
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