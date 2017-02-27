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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 тра, 2022 12:42
greenback1996 написав:
ну как сказать.... можно и в ЕС допустим отправить валюту по п2п
А это возможно?
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:48
Решение НБУ как отразится на курсе?
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Investor_K
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:52
Investor_K написав:
Решение НБУ как отразится на курсе?
повышение учётной ставки до 40% могло бы остановить девальвацию. К чему приводят фиксированные цены и курсы видно на каждой азс - к отсутствию белого рынка и оживлению чёрного.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:54
Alex2007 написав:
https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/372357971601522
Друзі, підготували для вас детальне роз’яснення щодо останніх змін до Постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року №18.
ℹ️ Офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим – на рівні 29,25 грн/дол. США. Фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування.
☝️Незмінними також залишаються обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті валютного ринку. Банки і надалі мають проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа – офіційний курс, а верхня – офіційний курс +1%.
🚩 Важливо! Більшість операцій на валютному ринку здійснюється саме в його безготівковому сегменті, де, зокрема, продають та купують безготівкову валюту експортери та імпортери. Таким чином імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажом валюти зі міжнародних резервів.
💵 Другим сегментом валютного ринку є готівковий.
👉 Готівковий ринок під час воєнного стану працює в обмеженому режимі. Банки можуть продавати через каси іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення. До війни між готівковим та безготівковим сегментами ринку існувало майже вільне перетікання готівкової валюти, плюс населення могло вільно купувати валюту в банків. Наразі валютні обмеження НБУ поставили "завісу" на такі перетікання та на обсяг продажу готівкової валюти банками.
Однак слід враховувати, що зараз на готівковому ринку здебільшого купують валюту для спекулятивного заробітку, фінансування "сірого" імпорту, який не належить до критичного, а також переведення заощаджень в іноземну валюту. Жоден з цих напрямів не є критичним пріоритетом для підтримки економіки під час війни. Тому Національний банк не витрачає дефіцитні міжнародні резерви для згладжування коливань у цьому сегменті ринку.
‼️ Із 21 травня 2022 року НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. Це вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому.
Національний банк України також із 21 травня 2022 року зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту.
➡️ Таким чином, НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні.
🔺 Також це мінімізує “картковий туризм”. За наявними даними, значна частина операцій з гривневими картками за кордоном – це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз вкрай важливо мінімізувати.
Тому вирівнювання умов прямої (через готівкові операції) та непрямої (через карткові операції) купівлі валюти, в Україні та закордоном, населенням є заходом, який дасть змогу запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України 🇺🇦
народ а эта ссылка открывается? а то у меня пишет: Этот контент сейчас недоступен
Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему.
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edvardd
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:57
edvardd написав:
народ а эта ссылка открывается? а то у меня пишет: Этот контент сейчас недоступен
Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему.
ну да. нормально открывается. изначально ее взял отсюда https://news.finance.ua/ua/nbu-pidhotuv ... nomu-rynku
п.с. может вас нбу в фейсбуке забанил
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Alex2007
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Додано: Суб 21 тра, 2022 13:54
Ну тобто чекаємо в понеділок у банках курс купівлі кешу 30, а продажу 40, сенсу в цьому все одно ніякого - валюта у них так і не з'явиться бо дурних нема.
Про картковий туризм, ну в принципі рішення адекватне, тільки такий розмір спреду ну ніяк не допоможе згладити коливання або тим більше приборкати розмір чорних-сірих операцій
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zerocool
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Додано: Суб 21 тра, 2022 14:29
жаль, что никто (нбу) не озвучивает объем такого карточного туризма.
Бред конечно, но возможно это в какой-то степени НЕМНОГО скомпенсировало эффект "нелетающих самолетов" или заробитчан хотя-бы, которые в мирное время доставляли физическую готівку. Весь вопрос в объеме такой ввезенной физической валюты. Если это млрд-два... (мало ли, хз) - то это тоже не мало. Но это на правах бреда
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Alex2007
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Додано: Суб 21 тра, 2022 15:02
Alex2007 написав:
жаль, что никто (нбу) не озвучивает объем такого карточного туризма.
Бред конечно, но возможно это в какой-то степени НЕМНОГО скомпенсировало эффект "нелетающих самолетов" или заробитчан хотя-бы, которые в мирное время доставляли физическую готівку. Весь вопрос в объеме такой ввезенной физической валюты. Если это млрд-два... (мало ли, хз) - то это тоже не мало. Но это на правах бреда
Приват 80млн$+20 млн $ моно. На добу.
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xio13
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Додано: Суб 21 тра, 2022 15:10
xio13 написав: Alex2007 написав:
жаль, что никто (нбу) не озвучивает объем такого карточного туризма.
Бред конечно, но возможно это в какой-то степени НЕМНОГО скомпенсировало эффект "нелетающих самолетов" или заробитчан хотя-бы, которые в мирное время доставляли физическую готівку. Весь вопрос в объеме такой ввезенной физической валюты. Если это млрд-два... (мало ли, хз) - то это тоже не мало. Но это на правах бреда
Приват 80млн$+20 млн $ моно. На добу.
а звідки такі дані ?
щось це дуже багато. (цікавить саме те, скільки назад до неньки поверталось із-за кордону фізичної валюти та зливалось на чр)
Востаннє редагувалось Alex2007
в Суб 21 тра, 2022 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Суб 21 тра, 2022 15:18
Успіх написав:
Ну що ж - повернувся я знову живий/здоровий з передка...
Відносно, там було тихо.... але от останніх 2 дні, то знову почали частенько "ба-бахати" з різної техніки.
Може це тому, що ми і наші інші бригади - насипАли їм щодня НЕ малу порцію теж різних снарядів!(і наші реактивщики - теж)
Прикро, що ми +/- "топчемось на місці"(хоч за останні 2 тижні орки відступили на 3км)
Чому так? Є багато нюансів, але основний нюанс - це, мабуть, що ще НЕ дійшли до Успіха "посилки з Європи"
Коли вже до Херсона дотопають?
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копейка
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