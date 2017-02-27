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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9507950895099510
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:28

Все ж дуже просто!©

  копейка написав:
  Успіх написав:Ну що ж - повернувся я знову живий/здоровий з передка...
Відносно, там було тихо.... але от останніх 2 дні, то знову почали частенько "ба-бахати" з різної техніки.
Може це тому, що ми і наші інші бригади - насипАли їм щодня НЕ малу порцію теж різних снарядів!(і наші реактивщики - теж) :mrgreen:
Прикро, що ми +/- "топчемось на місці"(хоч за останні 2 тижні орки відступили на 3км)
Чому так? Є багато нюансів, але основний нюанс - це, мабуть, що ще НЕ дійшли до Успіха "посилки з Європи" :roll:

Коли вже до Херсона дотопають?

Як тільки(приїдуть до мене посилки з Європи і я їх не тільки побачу, а ще й "помацяю") - так і зразу... ;)
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 15:28

  Alex2007 написав:
  xio13 написав:
  Alex2007 написав:жаль, что никто (нбу) не озвучивает объем такого карточного туризма.
Бред конечно, но возможно это в какой-то степени НЕМНОГО скомпенсировало эффект "нелетающих самолетов" или заробитчан хотя-бы, которые в мирное время доставляли физическую готівку. Весь вопрос в объеме такой ввезенной физической валюты. Если это млрд-два... (мало ли, хз) - то это тоже не мало. Но это на правах бреда :mrgreen:


Приват 80млн$+20 млн $ моно. На добу.


а звідки такі дані ?
щось це дуже багато. (цікавить саме те, скільки назад до неньки поверталось із-за кордону фізичної валюти та зливалось на чр)


я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу

плюс конечно расчеты за рубежом гривневыми картами за все - не нал, но тоже выгодные операции по нерыночному курсу

но теперь оставили мега зазор между безналом и налом, что создат огромную коррупционную кормушку для чиновников и "импортеров критического импорта".
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:03

  adeges написав:я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу

А я тут попитав прикордонних, і там зовсім інші дані – просто масове паломництво до банкоматів відбувалось за останній місяць, навіть при ліміті в 100к це чистий профіт у 20+ тисяч на одній ходці.
З того боку були шоковані таким попитом, не встигали касети поповнювати.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:07

  zerocool написав:
  adeges написав:я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу

А я тут попитав прикордонних, і там зовсім інші дані – просто масове паломництво до банкоматів відбувалось за останній місяць, навіть при ліміті в 100к це чистий профіт у 20+ тисяч на одній ходці.
З того боку були шоковані таким попитом, не встигали касети поповнювати.


а контингент, бегающих через границу туда-сюда - кто? домохозяйки, пенсионеры и школота до 18? :mrgreen: а уровень преступности по вечерам не повышается случайно? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 16:51

  adeges написав:
я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу

плюс конечно расчеты за рубежом гривневыми картами за все - не нал, но тоже выгодные операции по нерыночному курсу

но теперь оставили мега зазор между безналом и налом, что создат огромную коррупционную кормушку для чиновников и "импортеров критического импорта".


Уже понизили лимит до 50 тысяч гривен. Кстати, с долларовой карты снять наличость в местной валюте не получилось, пришлось перекидывать через пэпал.
antikkristall
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