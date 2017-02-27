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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 тра, 2022 15:28
копейка написав: Успіх написав:
Ну що ж - повернувся я знову живий/здоровий з передка...
Відносно, там було тихо.... але от останніх 2 дні, то знову почали частенько "ба-бахати" з різної техніки.
Може це тому, що ми і наші інші бригади - насипАли їм щодня НЕ малу порцію теж різних снарядів!(і наші реактивщики - теж)
Прикро, що ми +/- "топчемось на місці"(хоч за останні 2 тижні орки відступили на 3км)
Чому так? Є багато нюансів, але основний нюанс - це, мабуть, що ще НЕ дійшли до Успіха "посилки з Європи"
Коли вже до Херсона дотопають?
Як тільки(приїдуть до мене посилки з Європи і я їх не тільки побачу, а ще й "помацяю") - так і зразу...
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Додано: Суб 21 тра, 2022 15:28
Alex2007 написав: xio13 написав: Alex2007 написав:
жаль, что никто (нбу) не озвучивает объем такого карточного туризма.
Бред конечно, но возможно это в какой-то степени НЕМНОГО скомпенсировало эффект "нелетающих самолетов" или заробитчан хотя-бы, которые в мирное время доставляли физическую готівку. Весь вопрос в объеме такой ввезенной физической валюты. Если это млрд-два... (мало ли, хз) - то это тоже не мало. Но это на правах бреда
Приват 80млн$+20 млн $ моно. На добу.
а звідки такі дані ?
щось це дуже багато. (цікавить саме те, скільки назад до неньки поверталось із-за кордону фізичної валюти та зливалось на чр)
я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу
плюс конечно расчеты за рубежом гривневыми картами за все - не нал, но тоже выгодные операции по нерыночному курсу
но теперь оставили мега зазор между безналом и налом, что создат огромную коррупционную кормушку для чиновников и "импортеров критического импорта".
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adeges
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Додано: Суб 21 тра, 2022 16:03
adeges написав:
я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу
А я тут попитав прикордонних, і там зовсім інші дані – просто масове паломництво до банкоматів відбувалось за останній місяць, навіть при ліміті в 100к це чистий профіт у 20+ тисяч на одній ходці.
З того боку були шоковані таким попитом, не встигали касети поповнювати.
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zerocool
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Додано: Суб 21 тра, 2022 16:07
zerocool написав: adeges написав:
я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу
А я тут попитав прикордонних, і там зовсім інші дані – просто масове паломництво до банкоматів відбувалось за останній місяць, навіть при ліміті в 100к це чистий профіт у 20+ тисяч на одній ходці.
З того боку були шоковані таким попитом, не встигали касети поповнювати.
а контингент, бегающих через границу туда-сюда - кто? домохозяйки, пенсионеры и школота до 18?
а уровень преступности по вечерам не повышается случайно?
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Додано: Суб 21 тра, 2022 16:51
adeges написав:
я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу
плюс конечно расчеты за рубежом гривневыми картами за все - не нал, но тоже выгодные операции по нерыночному курсу
но теперь оставили мега зазор между безналом и налом, что создат огромную коррупционную кормушку для чиновников и "импортеров критического импорта".
Уже понизили лимит до 50 тысяч гривен. Кстати, с долларовой карты снять наличость в местной валюте не получилось, пришлось перекидывать через пэпал.
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