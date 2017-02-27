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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 тра, 2022 15:28
копейка написав: Успіх написав:
Ну що ж - повернувся я знову живий/здоровий з передка...
Відносно, там було тихо.... але от останніх 2 дні, то знову почали частенько "ба-бахати" з різної техніки.
Може це тому, що ми і наші інші бригади - насипАли їм щодня НЕ малу порцію теж різних снарядів!(і наші реактивщики - теж)
Прикро, що ми +/- "топчемось на місці"(хоч за останні 2 тижні орки відступили на 3км)
Чому так? Є багато нюансів, але основний нюанс - це, мабуть, що ще НЕ дійшли до Успіха "посилки з Європи"
Коли вже до Херсона дотопають?
Як тільки(приїдуть до мене посилки з Європи і я їх не тільки побачу, а ще й "помацяю") - так і зразу...
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Додано: Суб 21 тра, 2022 15:28
Alex2007 написав: xio13 написав: Alex2007 написав:
жаль, что никто (нбу) не озвучивает объем такого карточного туризма.
Бред конечно, но возможно это в какой-то степени НЕМНОГО скомпенсировало эффект "нелетающих самолетов" или заробитчан хотя-бы, которые в мирное время доставляли физическую готівку. Весь вопрос в объеме такой ввезенной физической валюты. Если это млрд-два... (мало ли, хз) - то это тоже не мало. Но это на правах бреда
Приват 80млн$+20 млн $ моно. На добу.
а звідки такі дані ?
щось це дуже багато. (цікавить саме те, скільки назад до неньки поверталось із-за кордону фізичної валюти та зливалось на чр)
я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу
плюс конечно расчеты за рубежом гривневыми картами за все - не нал, но тоже выгодные операции по нерыночному курсу
но теперь оставили мега зазор между безналом и налом, что создат огромную коррупционную кормушку для чиновников и "импортеров критического импорта".
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Додано: Суб 21 тра, 2022 16:03
adeges написав:
я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу
А я тут попитав прикордонних, і там зовсім інші дані – просто масове паломництво до банкоматів відбувалось за останній місяць, навіть при ліміті в 100к це чистий профіт у 20+ тисяч на одній ходці.
З того боку були шоковані таким попитом, не встигали касети поповнювати.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 16:07
zerocool написав: adeges написав:
я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу
А я тут попитав прикордонних, і там зовсім інші дані – просто масове паломництво до банкоматів відбувалось за останній місяць, навіть при ліміті в 100к це чистий профіт у 20+ тисяч на одній ходці.
З того боку були шоковані таким попитом, не встигали касети поповнювати.
а контингент, бегающих через границу туда-сюда - кто? домохозяйки, пенсионеры и школота до 18?
а уровень преступности по вечерам не повышается случайно?
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Додано: Суб 21 тра, 2022 16:51
adeges написав:
я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу
плюс конечно расчеты за рубежом гривневыми картами за все - не нал, но тоже выгодные операции по нерыночному курсу
но теперь оставили мега зазор между безналом и налом, что создат огромную коррупционную кормушку для чиновников и "импортеров критического импорта".
Вроде уже понизили лимит до 50 тысяч гривен.Кстати,с долларовой карты снять наличость в местной валюте у меня не получилось,денег там было немного,вывел через пэйпал...
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antikkristall
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Додано: Суб 21 тра, 2022 17:09
antikkristall написав: adeges написав:
я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу
плюс конечно расчеты за рубежом гривневыми картами за все - не нал, но тоже выгодные операции по нерыночному курсу
но теперь оставили мега зазор между безналом и налом, что создат огромную коррупционную кормушку для чиновников и "импортеров критического импорта".
Вроде уже понизили лимит до 50 тысяч гривен.Кстати,с долларовой карты снять наличость в местной валюте у меня не получилось,денег там было немного,вывел через пэйпал...
плохой банк у вас просто.
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adeges
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Додано: Суб 21 тра, 2022 17:13
zerocool написав: adeges написав:
я думаю абсолютный мизер. основной механизм снятия нала за рубежом в марте - мае - просто выведение денег с карточных счетов беженцами. государство дало возможность сделать это по довоенному курсу - и молодцы. и разумное ограничение наложили в 100 тысяч, правда не сразу
А я тут попитав прикордонних, і там зовсім інші дані – просто масове паломництво до банкоматів відбувалось за останній місяць, навіть при ліміті в 100к це чистий профіт у 20+ тисяч на одній ходці.
З того боку були шоковані таким попитом, не встигали касети поповнювати.
не верю (С) - пока не увижу официальных цифр - в массовость явления по отношению к 4+ млн выехавших. несомненно, кто-то хорошо нагрел на этом руки, но это в любом случае не основная часть валютных транзакций по гривневым картам, на которую тратились резервы НБУ
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Додано: Суб 21 тра, 2022 17:54
Сибарит написав: Shaman написав:
смотрим анализ ликвидности и ....??? и не понимаешь. я по крайней мере.
по статье где обычно проходила покупка-продажа валюты - отвлечение минус 136 ярдов грн с начала войны (хотя при выкупе валюты идет плюс). бюджет влил 250 ярдов грн. дыра бюджета финансируется в т.ч. НБУ?
чтобы это значило? что скажет пан Сибарит? как-то аномально движутся деньги
Сибарит пытается описывать эти движения каждую неделю Вот тут
он попытался описать изменение движения денег, назвав его малым кругом.
В графе, где обычно проходила покупка-продажа валюты она и проходит. Там большие продажи.
Дыра бюджета затыкается за счет внешней помощи и облигаций, в покупке облигаций участвует и НБУ.
"Аномальность" заключается в том, что экономика военного времени сильно отличается от мирной. К ней вообще нельзя подходить с привычными критериями.
Что качается исходного вопроса, тут нет одного единственного варианта. Вся поступившая валюта, включая ту, что поступает на счета правительства, изначально учитывается в резервах. Дальше идет ее расходование. Валюта продается на МБ под критический импорт, расходуется на обслуживание долгов, тратится непосредственно в виде валюты на правительственные (военные) закупки. Баланс бывает разный. В марте поступления превысили расходы и резервы увеличились, в апреле резервы уменьшились.
Тут, наверно, стоил заметить, что не все объявленные суммы помощи поступают в виде валюты. Часть поступает в виде товаров, в основном, военного назначения. Это, естественно, в резервах не учитывается.
Эмиссии под поступившую валюту не происходит. Механизм такой эмиссии - покупка валюты на МБ, чего давно не наблюдаем.
Ну и напоследок позволю себе высказать предположение о причинах роста курса на наличном рынке. В первое время всем было не до валюты, поэтому курс не рос. Сейчас, когда ситуация на фронте стала стабильнее, а народ к войне попривык, некоторые малосознательные господа вернулись к привычным попыткам защитить личные сбережения путем покупки валюты, переложив тем самым бремя солидарного финансирования чрезвычайных расходов за счет возможной девальвации на тех, кто выживает от зарплаты до зарплаты. Естественно, наметился ее дефицит, поскольку самолеты не летают. Это именно дефицит бумаги.
анализ за каждый день или каждую неделю - иногда за деревьями не видно леса.
еще интересен анализ за месяц и накопительно с начала года
и что видим с деньгами - дикий рефинанс банков около 70 ярдов Нацбанк аккуратно забрал назад - осталось только чуть больше 10 ярдов.
потихоньку печатает деньги, выкупая военные облигации
март - 20 ярдов
апрель - 50 ярдов
май - 50 ярдов
в целом рост ОВГЗ и произошел на эту сумму, остальные владельцы ОВГЗ существенно не изменили свои суммы
из них 58 ярдов утекло в кеш - было 627 ярдов, стало 685 ярда, причем 30 ярдов еще до войны в феврале, а 28 ярдов - в конце февраля и марте. с апреля кеш почни не меняется.
деньги начали накапливаться в депосертификатах плюс коррсчетах - 34 ярда в апреле, и уже 24 ярда в мае. в целом со 189 ярда на 01.04 до 247 на тек дату (из низ 192 ярда на депо, 55 ярдов на коррсчетах).
и что-то я думаю, что эти денежки при либерализации валютообмена сыграют свою роль для роста курса доллара. т.к. кол-во денег, которые выведены из оборота в 3-4 больше, чем денег в обороте - это нездраво.
масштаб бедствия пока даже не обозначу, но хочу отметить, что это относительно новое явление для нашей банковской системы - резкий рост депосертификатов произошел в конце 2019 года, и если в 2018 средние остатки 45 ярдов, то в 2020 - уже 129 ярдов
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Додано: Суб 21 тра, 2022 17:57
Василь-Рівне написав: katso написав:
добро пожаловать в 90-е кто застал
Недаремно в роки другої світової війни панікерів розстрілювали, бо вони працювали таким чином на ворога. Тут також такі є, можливо на час війни їх потрібно звідси прибрати, га?
https://t.me/oleksiihoncharenko/21016
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Додано: Суб 21 тра, 2022 18:04
У регіонах бюджетники скаржаться на те, що не відбуваються зарплатні виплати. Це може бути пов'язано із проблемою касових розривів єдиного казначейського рахунку.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління.
"Офіційних заяв Міністерства фінансів чи Держказначейства з цього приводу ще не було. Казначейство не пропускає фінансування навіть за захищеними статтями видатків – заробітні плати, соціальні виплати у багатьох бюджетних установах поки що на паузі", - йдеться у їхньому повідомленні.
За словами аналітиків, ймовірно це пов’язано з проблемою касових розривів єдиного казначейського рахунку – через недоотримання у дохідній частині бюджету та очікування надходження фінансової допомоги від іноземних партнерів, виникає часовий розрив між можливостями та потребами проводити касові видатки.
Там нагадали, що усі наявні кошти, при цьому, використовуються за пріоритетами воєнного стану. У цей період, насамперед, кошти спрямовуються на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану.
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