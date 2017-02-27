Додано: Суб 21 тра, 2022 17:54

Сибарит написав: Shaman написав: смотрим анализ ликвидности и ....??? и не понимаешь. я по крайней мере.



по статье где обычно проходила покупка-продажа валюты - отвлечение минус 136 ярдов грн с начала войны (хотя при выкупе валюты идет плюс). бюджет влил 250 ярдов грн. дыра бюджета финансируется в т.ч. НБУ?



чтобы это значило? что скажет пан Сибарит? как-то аномально движутся деньги смотрим анализ ликвидности и ....??? и не понимаешь. я по крайней мере.по статье где обычно проходила покупка-продажа валюты - отвлечение минус 136 ярдов грн с начала войны (хотя при выкупе валюты идет плюс). бюджет влил 250 ярдов грн. дыра бюджета финансируется в т.ч. НБУ?чтобы это значило? что скажет пан Сибарит? как-то аномально движутся деньги

Сибарит пытается описывать эти движения каждую неделю

он попытался описать изменение движения денег, назвав его малым кругом.

В графе, где обычно проходила покупка-продажа валюты она и проходит. Там большие продажи.

Дыра бюджета затыкается за счет внешней помощи и облигаций, в покупке облигаций участвует и НБУ.

"Аномальность" заключается в том, что экономика военного времени сильно отличается от мирной. К ней вообще нельзя подходить с привычными критериями.



Что качается исходного вопроса, тут нет одного единственного варианта. Вся поступившая валюта, включая ту, что поступает на счета правительства, изначально учитывается в резервах. Дальше идет ее расходование. Валюта продается на МБ под критический импорт, расходуется на обслуживание долгов, тратится непосредственно в виде валюты на правительственные (военные) закупки. Баланс бывает разный. В марте поступления превысили расходы и резервы увеличились, в апреле резервы уменьшились.

Тут, наверно, стоил заметить, что не все объявленные суммы помощи поступают в виде валюты. Часть поступает в виде товаров, в основном, военного назначения. Это, естественно, в резервах не учитывается.



Эмиссии под поступившую валюту не происходит. Механизм такой эмиссии - покупка валюты на МБ, чего давно не наблюдаем.



Ну и напоследок позволю себе высказать предположение о причинах роста курса на наличном рынке. В первое время всем было не до валюты, поэтому курс не рос. Сейчас, когда ситуация на фронте стала стабильнее, а народ к войне попривык, некоторые малосознательные господа вернулись к привычным попыткам защитить личные сбережения путем покупки валюты, переложив тем самым бремя солидарного финансирования чрезвычайных расходов за счет возможной девальвации на тех, кто выживает от зарплаты до зарплаты. Естественно, наметился ее дефицит, поскольку самолеты не летают. Это именно дефицит бумаги. Сибарит пытается описывать эти движения Вот тут он попытался описать изменение движения денег, назвав его малым кругом.В графе, где обычно проходила покупка-продажа валюты она и проходит. Там большие продажи.Дыра бюджета затыкается за счет внешней помощи и облигаций, в покупке облигаций участвует и НБУ."Аномальность" заключается в том, что экономика военного времени сильно отличается от мирной. К ней вообще нельзя подходить с привычными критериями.Что качается исходного вопроса, тут нет одного единственного варианта. Вся поступившая валюта, включая ту, что поступает на счета правительства, изначально учитывается в резервах. Дальше идет ее расходование. Валюта продается на МБ под критический импорт, расходуется на обслуживание долгов, тратится непосредственно в виде валюты на правительственные (военные) закупки. Баланс бывает разный. В марте поступления превысили расходы и резервы увеличились, в апреле резервы уменьшились.Тут, наверно, стоил заметить, что не все объявленные суммы помощи поступают в виде валюты. Часть поступает в виде товаров, в основном, военного назначения. Это, естественно, в резервах не учитывается.Эмиссии под поступившую валюту не происходит. Механизм такой эмиссии - покупка валюты на МБ, чего давно не наблюдаем.Ну и напоследок позволю себе высказать предположение о причинах роста курса на наличном рынке. В первое время всем было не до валюты, поэтому курс не рос. Сейчас, когда ситуация на фронте стала стабильнее, а народ к войне попривык, некоторые малосознательные господа вернулись к привычным попыткам защитить личные сбережения путем покупки валюты, переложив тем самым бремя солидарного финансирования чрезвычайных расходов за счет возможной девальвации на тех, кто выживает от зарплаты до зарплаты. Естественно, наметился ее дефицит, поскольку самолеты не летают. Это именно дефицит бумаги.

анализ за каждый день или каждую неделю - иногда за деревьями не видно леса.еще интересен анализ за месяц и накопительно с начала годаи что видим с деньгами - дикий рефинанс банков около 70 ярдов Нацбанк аккуратно забрал назад - осталось только чуть больше 10 ярдов.потихоньку печатает деньги, выкупая военные облигациимарт - 20 ярдовапрель - 50 ярдовмай - 50 ярдовв целом рост ОВГЗ и произошел на эту сумму, остальные владельцы ОВГЗ существенно не изменили свои суммыиз них 58 ярдов утекло в кеш - было 627 ярдов, стало 685 ярда, причем 30 ярдов еще до войны в феврале, а 28 ярдов - в конце февраля и марте. с апреля кеш почни не меняется.деньги начали накапливаться в депосертификатах плюс коррсчетах - 34 ярда в апреле, и уже 24 ярда в мае. в целом со 189 ярда на 01.04 до 247 на тек дату (из низ 192 ярда на депо, 55 ярдов на коррсчетах).и что-то я думаю, что эти денежки при либерализации валютообмена сыграют свою роль для роста курса доллара. т.к. кол-во денег, которые выведены из оборота в 3-4 больше, чем денег в обороте - это нездраво.масштаб бедствия пока даже не обозначу, но хочу отметить, что это относительно новое явление для нашей банковской системы - резкий рост депосертификатов произошел в конце 2019 года, и если в 2018 средние остатки 45 ярдов, то в 2020 - уже 129 ярдов