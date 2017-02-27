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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9508950995109511
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а что с бюджетом - бюджет влил более 250 ярдов в банковскую систему. и если, где он взял 120 ярдов понятно (ОВГЗ), то остальное - иностранная помощь?

и все равно не понимаю 156 ярдов отвлечение по статье Інші монетарні операції за март-май. если НБУ продал 5 ярдов долларов, то кому? скорей всего там что-то еще. какие есть идеи? есть сейчас инфо по валютным интервенциям НБУ?

кстати да, объем информации для анализа стал существенно меньше. как я понимаю, казначейство вообще перестало публиковать какие-либо данные - или переехали куда-то?а в НБУ данные пока только за март, хотя апрель намного интересней.

и да, мне стало понятно, откуда пошла цифра дефицита 5 ярдов дол в месяц. если доходы сводного бюджета упали меньше 100 ярдов грн в марте, то расходы стали только в марте 226 ярдов при средних за 2021 - 153 ярда. т.е. 130 - 150 ярдов грн найди.

интересно, военная помощь проходит через бюджет или она идет сверху.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 21 тра, 2022 18:20, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:06

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