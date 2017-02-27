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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9508950995109511
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а что с бюджетом - бюджет влил более 250 ярдов в банковскую систему. и если, где он взял 120 ярдов понятно (ОВГЗ), то остальное - иностранная помощь?

и все равно не понимаю 156 ярдов отвлечение по статье Інші монетарні операції за март-май. если НБУ продал 5 ярдов долларов, то кому? скорей всего там что-то еще. какие есть идеи? есть сейчас инфо по валютным интервенциям НБУ?

кстати да, объем информации для анализа стал существенно меньше. как я понимаю, казначейство вообще перестало публиковать какие-либо данные - или переехали куда-то?а в НБУ данные пока только за март, хотя апрель намного интересней.

и да, мне стало понятно, откуда пошла цифра дефицита 5 ярдов дол в месяц. если доходы сводного бюджета упали меньше 100 ярдов грн в марте, то расходы стали только в марте 226 ярдов при средних за 2021 - 153 ярда. т.е. 130 - 150 ярдов грн найди.

интересно, военная помощь проходит через бюджет или она идет сверху.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 21 тра, 2022 18:20, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:06

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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:и все равно не понимаю 156 ярдов отвлечение по статье Інші монетарні операції за март-май. если НБУ продал 5 ярдов долларов, то кому? скорей всего там что-то еще. какие есть идеи? есть сейчас инфо по валютным интервенциям НБУ?

Вот статистика интервенций.
Цифры в анализе ликвидности завышенными не кажутся.
Продает валюту на МБ под критический импорт. Тут все как раньше: импортеры подают заявки в банки, банки выходят с ними на МБ. Что-то покупается на рынке внутри коридора, установленного НБУ, а остальное продает НБУ. Изменилось только то, что теперь для покупки валюты нужно предоставить веские основания.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:00

  Сибарит написав:
  Shaman написав:и все равно не понимаю 156 ярдов отвлечение по статье Інші монетарні операції за март-май. если НБУ продал 5 ярдов долларов, то кому? скорей всего там что-то еще. какие есть идеи? есть сейчас инфо по валютным интервенциям НБУ?

Вот статистика интервенций.
Цифры в анализе ликвидности завышенными не кажутся.
Продает валюту на МБ под критический импорт. Тут все как раньше: импортеры подают заявки в банки, банки выходят с ними на МБ. Что-то покупается на рынке внутри коридора, установленного НБУ, а остальное продает НБУ. Изменилось только то, что теперь для покупки валюты нужно предоставить веские основания.

если так, то ок. просто эта тема как-то не муссируется, в том числе и на форуме - что НБУ проводит большие валютные интервенции.

тогда вот ответ всем крикунам, зачем НБУ держит курс - он уже налил на 5 ярдов дол больше импортерам по льготному курсу.

просто пока не видно этого в валютном балансе страны - опять же, еще нет отчетов. финансовые отчеты идут с опережением.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:если так, то ок. просто эта тема как-то не муссируется, в том числе и на форуме - что НБУ проводит большие валютные интервенции.

тогда вот ответ всем крикунам, зачем НБУ держит курс - он уже налил на 5 ярдов дол больше импортерам по льготному курсу.

просто пока не видно этого в валютном балансе страны - опять же, еще нет отчетов. финансовые отчеты идут с опережением.

Как-то даже обидно...
Я каждую неделю привожу объемы интервенций. Вот тут даже с анализом баланса резервов за месяц:
  Сибарит написав:НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
................доллар....евро
Купил – ....17.50........10.30
Продал – ..310.36.....269.65
Объем продажи немного упал, а покупка увеличилась. Возросла доля евро, что можно связать с закупкой топлива.

НБУ опубликовал данные о международных резервах.

За апрель резервы сократились на 4% или 1.2 млрд (с 28.1 до 26.9).
Известные нам расходы:
- интервенции - 2.201 млрд;
- обслуживание и погашение долга - 0.614 млрд;
- переоценка активов (доллар подорожал) - 0.15 млрд.
Поступления составили 1,887 млрд.
Общая сумма расходов получилась чуть меньше, чем сумма доходов и уменьшения резервов. По всей видимости были еще и расходы правительства, суммы на счетах которого учитываются в резервах.
Уменьшение резервов можно считать вполне приемлемым для военного времени, особенно учитывая, что в марте был рост резервов. Помогают нам хорошо, наш вклад вполне посилен.

Или под муссированием Вы имеете в виду панические крики сродни тем, что раздавались по поводу бешеной эмиссии задолго до того, как действительно пришлось проводить эмиссию? :) Кстати, когда НБУ за неделю выкупил на 50 млрд. облигаций, эта паника почему-то утихла :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:40

  Сибарит написав:
  Shaman написав:если так, то ок. просто эта тема как-то не муссируется, в том числе и на форуме - что НБУ проводит большие валютные интервенции.

тогда вот ответ всем крикунам, зачем НБУ держит курс - он уже налил на 5 ярдов дол больше импортерам по льготному курсу.

просто пока не видно этого в валютном балансе страны - опять же, еще нет отчетов. финансовые отчеты идут с опережением.

Как-то даже обидно...
Я каждую неделю привожу объемы интервенций. Вот тут даже с анализом баланса резервов за месяц:
  Сибарит написав:НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.
Результаты интервенций НБУ за неделю:
................доллар....евро
Купил – ....17.50........10.30
Продал – ..310.36.....269.65
Объем продажи немного упал, а покупка увеличилась. Возросла доля евро, что можно связать с закупкой топлива.

НБУ опубликовал данные о международных резервах.

За апрель резервы сократились на 4% или 1.2 млрд (с 28.1 до 26.9).
Известные нам расходы:
- интервенции - 2.201 млрд;
- обслуживание и погашение долга - 0.614 млрд;
- переоценка активов (доллар подорожал) - 0.15 млрд.
Поступления составили 1,887 млрд.
Общая сумма расходов получилась чуть меньше, чем сумма доходов и уменьшения резервов. По всей видимости были еще и расходы правительства, суммы на счетах которого учитываются в резервах.
Уменьшение резервов можно считать вполне приемлемым для военного времени, особенно учитывая, что в марте был рост резервов. Помогают нам хорошо, наш вклад вполне посилен.

Или под муссированием Вы имеете в виду панические крики сродни тем, что раздавались по поводу бешеной эмиссии задолго до того, как действительно пришлось проводить эмиссию? :) Кстати, когда НБУ за неделю выкупил на 50 млрд. облигаций, эта паника почему-то утихла :)

не отложилась картинка картинка таких больших продаж - нерегулярно смотрел форум в течение последних двух месяцев :oops:

буквально на днях были оживленно обсуждали, что НБУ наживается на разнице курсов - а на самом деле только теряет...
в общем аналитика форумчан иногда базируется на эмоциях, а не на цифрах :D

кстати да, а скорость выкупа увеличивается - к чему бы это? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 19:52

  Успіх написав:
  Bobua написав:А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т". (МО писало, що виплатить ~35млрд).
Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс.
Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т, +новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли...
Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...?


Тепер, що-до виділеного вгорі)) Так от - моя думка теж співпадає з виділеним вгорі!
Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун!
А премію, дали всім велику(всі здивовані) - так як порахували не так, як всі собі думали)) А думали всі, що будуть додавати з тих "100К" певними частинами всім тим, хто був в квітні тиждень-два на "реальному передку"! А виявилось, що дали всім(правда одним дали 70К+, а іншим 80К+) Тобто, порахували так, що ми, як тільки приїхали в "ОБД"(область бойових дій)- то вже нам рахується, що наче, на передку і підпали під тих "100К премії"!
Але так, як ми не повний квітень/не з першого числа приїхали в ОБД, тому і вийшло неповних "100К"))
...


КРОМЕ ТОГО, пошли уже выплаты 15 млн. семьям погибших (ну и сравнительно небольшие выплаты на захоронение)... СКОРЕЕ ВСЕГО, получив такие бабки "на руки" и погасив за счет них накопившиеся долги, ПРЕДПОЛАГАЯ РАСХОДОВАНИЕ ИХ в перспективе - семьи конвертируют грн. в валюту как средство сбережения...
Миша-клиент
 
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