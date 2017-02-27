а что с бюджетом - бюджет влил более 250 ярдов в банковскую систему. и если, где он взял 120 ярдов понятно (ОВГЗ), то остальное - иностранная помощь?
и все равно не понимаю 156 ярдов отвлечение по статье Інші монетарні операції за март-май. если НБУ продал 5 ярдов долларов, то кому? скорей всего там что-то еще. какие есть идеи? есть сейчас инфо по валютным интервенциям НБУ?
кстати да, объем информации для анализа стал существенно меньше. как я понимаю, казначейство вообще перестало публиковать какие-либо данные - или переехали куда-то?а в НБУ данные пока только за март, хотя апрель намного интересней.
и да, мне стало понятно, откуда пошла цифра дефицита 5 ярдов дол в месяц. если доходы сводного бюджета упали меньше 100 ярдов грн в марте, то расходы стали только в марте 226 ярдов при средних за 2021 - 153 ярда. т.е. 130 - 150 ярдов грн найди.
интересно, военная помощь проходит через бюджет или она идет сверху.
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 21 тра, 2022 18:20, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:и все равно не понимаю 156 ярдов отвлечение по статье Інші монетарні операції за март-май. если НБУ продал 5 ярдов долларов, то кому? скорей всего там что-то еще. какие есть идеи? есть сейчас инфо по валютным интервенциям НБУ?
Вот статистика интервенций. Цифры в анализе ликвидности завышенными не кажутся. Продает валюту на МБ под критический импорт. Тут все как раньше: импортеры подают заявки в банки, банки выходят с ними на МБ. Что-то покупается на рынке внутри коридора, установленного НБУ, а остальное продает НБУ. Изменилось только то, что теперь для покупки валюты нужно предоставить веские основания.
Shaman написав:и все равно не понимаю 156 ярдов отвлечение по статье Інші монетарні операції за март-май. если НБУ продал 5 ярдов долларов, то кому? скорей всего там что-то еще. какие есть идеи? есть сейчас инфо по валютным интервенциям НБУ?
Вот статистика интервенций. Цифры в анализе ликвидности завышенными не кажутся. Продает валюту на МБ под критический импорт. Тут все как раньше: импортеры подают заявки в банки, банки выходят с ними на МБ. Что-то покупается на рынке внутри коридора, установленного НБУ, а остальное продает НБУ. Изменилось только то, что теперь для покупки валюты нужно предоставить веские основания.
если так, то ок. просто эта тема как-то не муссируется, в том числе и на форуме - что НБУ проводит большие валютные интервенции.
тогда вот ответ всем крикунам, зачем НБУ держит курс - он уже налил на 5 ярдов дол больше импортерам по льготному курсу.
просто пока не видно этого в валютном балансе страны - опять же, еще нет отчетов. финансовые отчеты идут с опережением.
Shaman написав:если так, то ок. просто эта тема как-то не муссируется, в том числе и на форуме - что НБУ проводит большие валютные интервенции.
тогда вот ответ всем крикунам, зачем НБУ держит курс - он уже налил на 5 ярдов дол больше импортерам по льготному курсу.
просто пока не видно этого в валютном балансе страны - опять же, еще нет отчетов. финансовые отчеты идут с опережением.
Как-то даже обидно... Я каждую неделю привожу объемы интервенций. Вот тут даже с анализом баланса резервов за месяц:
Сибарит написав:НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт. Результаты интервенций НБУ за неделю: ................доллар....евро Купил – ....17.50........10.30 Продал – ..310.36.....269.65 Объем продажи немного упал, а покупка увеличилась. Возросла доля евро, что можно связать с закупкой топлива.
За апрель резервы сократились на 4% или 1.2 млрд (с 28.1 до 26.9). Известные нам расходы: - интервенции - 2.201 млрд; - обслуживание и погашение долга - 0.614 млрд; - переоценка активов (доллар подорожал) - 0.15 млрд. Поступления составили 1,887 млрд. Общая сумма расходов получилась чуть меньше, чем сумма доходов и уменьшения резервов. По всей видимости были еще и расходы правительства, суммы на счетах которого учитываются в резервах. Уменьшение резервов можно считать вполне приемлемым для военного времени, особенно учитывая, что в марте был рост резервов. Помогают нам хорошо, наш вклад вполне посилен.
Или под муссированием Вы имеете в виду панические крики сродни тем, что раздавались по поводу бешеной эмиссии задолго до того, как действительно пришлось проводить эмиссию? Кстати, когда НБУ за неделю выкупил на 50 млрд. облигаций, эта паника почему-то утихла
Shaman написав:если так, то ок. просто эта тема как-то не муссируется, в том числе и на форуме - что НБУ проводит большие валютные интервенции.
тогда вот ответ всем крикунам, зачем НБУ держит курс - он уже налил на 5 ярдов дол больше импортерам по льготному курсу.
просто пока не видно этого в валютном балансе страны - опять же, еще нет отчетов. финансовые отчеты идут с опережением.
Как-то даже обидно... Я каждую неделю привожу объемы интервенций. Вот тут даже с анализом баланса резервов за месяц:
Сибарит написав:НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт. Результаты интервенций НБУ за неделю: ................доллар....евро Купил – ....17.50........10.30 Продал – ..310.36.....269.65 Объем продажи немного упал, а покупка увеличилась. Возросла доля евро, что можно связать с закупкой топлива.
За апрель резервы сократились на 4% или 1.2 млрд (с 28.1 до 26.9). Известные нам расходы: - интервенции - 2.201 млрд; - обслуживание и погашение долга - 0.614 млрд; - переоценка активов (доллар подорожал) - 0.15 млрд. Поступления составили 1,887 млрд. Общая сумма расходов получилась чуть меньше, чем сумма доходов и уменьшения резервов. По всей видимости были еще и расходы правительства, суммы на счетах которого учитываются в резервах. Уменьшение резервов можно считать вполне приемлемым для военного времени, особенно учитывая, что в марте был рост резервов. Помогают нам хорошо, наш вклад вполне посилен.
Или под муссированием Вы имеете в виду панические крики сродни тем, что раздавались по поводу бешеной эмиссии задолго до того, как действительно пришлось проводить эмиссию? Кстати, когда НБУ за неделю выкупил на 50 млрд. облигаций, эта паника почему-то утихла
не отложилась картинка картинка таких больших продаж - нерегулярно смотрел форум в течение последних двух месяцев
буквально на днях были оживленно обсуждали, что НБУ наживается на разнице курсов - а на самом деле только теряет... в общем аналитика форумчан иногда базируется на эмоциях, а не на цифрах
кстати да, а скорость выкупа увеличивается - к чему бы это?
Bobua написав:А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т". (МО писало, що виплатить ~35млрд). Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс. Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т, +новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли... Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...?
Тепер, що-до виділеного вгорі)) Так от - моя думка теж співпадає з виділеним вгорі! Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун! А премію, дали всім велику(всі здивовані) - так як порахували не так, як всі собі думали)) А думали всі, що будуть додавати з тих "100К" певними частинами всім тим, хто був в квітні тиждень-два на "реальному передку"! А виявилось, що дали всім(правда одним дали 70К+, а іншим 80К+) Тобто, порахували так, що ми, як тільки приїхали в "ОБД"(область бойових дій)- то вже нам рахується, що наче, на передку і підпали під тих "100К премії"! Але так, як ми не повний квітень/не з першого числа приїхали в ОБД, тому і вийшло неповних "100К")) ...
КРОМЕ ТОГО, пошли уже выплаты 15 млн. семьям погибших (ну и сравнительно небольшие выплаты на захоронение)... СКОРЕЕ ВСЕГО, получив такие бабки "на руки" и погасив за счет них накопившиеся долги, ПРЕДПОЛАГАЯ РАСХОДОВАНИЕ ИХ в перспективе - семьи конвертируют грн. в валюту как средство сбережения...