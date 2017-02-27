Сибарит написав:

НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.Результаты интервенций НБУ за неделю:................доллар....евроКупил – ....17.50........10.30Продал – ..310.36.....269.65Объем продажи немного упал, а покупка увеличилась. Возросла доля евро, что можно связать с закупкой топлива.НБУо международных резервах.За апрель резервы сократились на 4% или 1.2 млрд (с 28.1 до 26.9).Известные нам расходы:- интервенции - 2.201 млрд;- обслуживание и погашение долга - 0.614 млрд;- переоценка активов (доллар подорожал) - 0.15 млрд.Поступления составили 1,887 млрд.Общая сумма расходов получилась чуть меньше, чем сумма доходов и уменьшения резервов. По всей видимости были еще и расходы правительства, суммы на счетах которого учитываются в резервах.Уменьшение резервов можно считать вполне приемлемым для военного времени, особенно учитывая, что в марте был рост резервов. Помогают нам хорошо, наш вклад вполне посилен.