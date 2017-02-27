Shaman написав:если так, то ок. просто эта тема как-то не муссируется, в том числе и на форуме - что НБУ проводит большие валютные интервенции.
тогда вот ответ всем крикунам, зачем НБУ держит курс - он уже налил на 5 ярдов дол больше импортерам по льготному курсу.
просто пока не видно этого в валютном балансе страны - опять же, еще нет отчетов. финансовые отчеты идут с опережением.
Как-то даже обидно... Я каждую неделю привожу объемы интервенций. Вот тут даже с анализом баланса резервов за месяц:
Сибарит написав:НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт. Результаты интервенций НБУ за неделю: ................доллар....евро Купил – ....17.50........10.30 Продал – ..310.36.....269.65 Объем продажи немного упал, а покупка увеличилась. Возросла доля евро, что можно связать с закупкой топлива.
За апрель резервы сократились на 4% или 1.2 млрд (с 28.1 до 26.9). Известные нам расходы: - интервенции - 2.201 млрд; - обслуживание и погашение долга - 0.614 млрд; - переоценка активов (доллар подорожал) - 0.15 млрд. Поступления составили 1,887 млрд. Общая сумма расходов получилась чуть меньше, чем сумма доходов и уменьшения резервов. По всей видимости были еще и расходы правительства, суммы на счетах которого учитываются в резервах. Уменьшение резервов можно считать вполне приемлемым для военного времени, особенно учитывая, что в марте был рост резервов. Помогают нам хорошо, наш вклад вполне посилен.
Или под муссированием Вы имеете в виду панические крики сродни тем, что раздавались по поводу бешеной эмиссии задолго до того, как действительно пришлось проводить эмиссию? Кстати, когда НБУ за неделю выкупил на 50 млрд. облигаций, эта паника почему-то утихла
Shaman написав:если так, то ок. просто эта тема как-то не муссируется, в том числе и на форуме - что НБУ проводит большие валютные интервенции.
тогда вот ответ всем крикунам, зачем НБУ держит курс - он уже налил на 5 ярдов дол больше импортерам по льготному курсу.
просто пока не видно этого в валютном балансе страны - опять же, еще нет отчетов. финансовые отчеты идут с опережением.
Как-то даже обидно... Я каждую неделю привожу объемы интервенций. Вот тут даже с анализом баланса резервов за месяц:
Сибарит написав:НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт. Результаты интервенций НБУ за неделю: ................доллар....евро Купил – ....17.50........10.30 Продал – ..310.36.....269.65 Объем продажи немного упал, а покупка увеличилась. Возросла доля евро, что можно связать с закупкой топлива.
За апрель резервы сократились на 4% или 1.2 млрд (с 28.1 до 26.9). Известные нам расходы: - интервенции - 2.201 млрд; - обслуживание и погашение долга - 0.614 млрд; - переоценка активов (доллар подорожал) - 0.15 млрд. Поступления составили 1,887 млрд. Общая сумма расходов получилась чуть меньше, чем сумма доходов и уменьшения резервов. По всей видимости были еще и расходы правительства, суммы на счетах которого учитываются в резервах. Уменьшение резервов можно считать вполне приемлемым для военного времени, особенно учитывая, что в марте был рост резервов. Помогают нам хорошо, наш вклад вполне посилен.
Или под муссированием Вы имеете в виду панические крики сродни тем, что раздавались по поводу бешеной эмиссии задолго до того, как действительно пришлось проводить эмиссию? Кстати, когда НБУ за неделю выкупил на 50 млрд. облигаций, эта паника почему-то утихла
не отложилась картинка картинка таких больших продаж - нерегулярно смотрел форум в течение последних двух месяцев
буквально на днях были оживленно обсуждали, что НБУ наживается на разнице курсов - а на самом деле только теряет... в общем аналитика форумчан иногда базируется на эмоциях, а не на цифрах
кстати да, а скорость выкупа увеличивается - к чему бы это?
Bobua написав:А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т". (МО писало, що виплатить ~35млрд). Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс. Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т, +новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли... Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...?
Тепер, що-до виділеного вгорі)) Так от - моя думка теж співпадає з виділеним вгорі! Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун! А премію, дали всім велику(всі здивовані) - так як порахували не так, як всі собі думали)) А думали всі, що будуть додавати з тих "100К" певними частинами всім тим, хто був в квітні тиждень-два на "реальному передку"! А виявилось, що дали всім(правда одним дали 70К+, а іншим 80К+) Тобто, порахували так, що ми, як тільки приїхали в "ОБД"(область бойових дій)- то вже нам рахується, що наче, на передку і підпали під тих "100К премії"! Але так, як ми не повний квітень/не з першого числа приїхали в ОБД, тому і вийшло неповних "100К")) ...
КРОМЕ ТОГО, пошли уже выплаты 15 млн. семьям погибших (ну и сравнительно небольшие выплаты на захоронение)... СКОРЕЕ ВСЕГО, получив такие бабки "на руки" и погасив за счет них накопившиеся долги, ПРЕДПОЛАГАЯ РАСХОДОВАНИЕ ИХ в перспективе - семьи конвертируют грн. в валюту как средство сбережения...
Bobua написав:А ще цікаво, що зростання курсу збіглось зі вже давно запланованими виплатами військових "100т". (МО писало, що виплатить ~35млрд). Насправді гроші йшли від поч.місяця порціями (напр.: 14, 20, 70). Але оті 70 -- якраз під вирослий курс. Таке враження, що обмінки (єдине місце у країні де люди ще можуть купити валюту?) вирішили відкусити шматок з тих "100т". Припустімо, родинам військових нікуди тратити аж 70т, +новини про емісію, +ажіотаж і паніка -- і полетіли... Цікаво, які ж це покидьки так граються з економікою...?
Тепер, що-до виділеного вгорі)) Так от - моя думка теж співпадає з виділеним вгорі! Так, як я писав, що "голу" зарплату дали 11-го травня, а премію - 18-го, коли якраз і почався з курсом #туземун! А премію, дали всім велику(всі здивовані) - так як порахували не так, як всі собі думали)) А думали всі, що будуть додавати з тих "100К" певними частинами всім тим, хто був в квітні тиждень-два на "реальному передку"! А виявилось, що дали всім(правда одним дали 70К+, а іншим 80К+) Тобто, порахували так, що ми, як тільки приїхали в "ОБД"(область бойових дій)- то вже нам рахується, що наче, на передку і підпали під тих "100К премії"! Але так, як ми не повний квітень/не з першого числа приїхали в ОБД, тому і вийшло неповних "100К")) ...
КРОМЕ ТОГО, пошли уже выплаты 15 млн. семьям погибших (ну и сравнительно небольшие выплаты на захоронение)... СКОРЕЕ ВСЕГО, получив такие бабки "на руки" и погасив за счет них накопившиеся долги, ПРЕДПОЛАГАЯ РАСХОДОВАНИЕ ИХ в перспективе - семьи конвертируют грн. в валюту как средство сбережения...
15 млн. семьям погибших??? Это гражданским за каждого члена семьи, убитого русскими тварями, или компенсации семьям военным, погибшим на фронте?
Наразі є можливість переказати з Форвард банку на закордонну картку з гарним курсом - близько 30.3 за долар, але є ліміт 9 000 грн / день якщо у вас три картки (дебетова, кредитна та пенсійна). Створив статтю, але тут не можна додавати лінк на статтю.
rationalism2 написав:Наразі є можливість переказати з Форвард банку на закордонну картку з гарним курсом - близько 30.3 за долар, але є ліміт 9 000 грн / день якщо у вас три картки (дебетова, кредитна та пенсійна). Створив статтю, але тут не можна додавати лінк на статтю.
Почему нельзя? -- вполне можно -- если, конечно, это не рекламная/платная статья на ресурсе-конкуренте. Размещайте ссылку -- если модератор решит, что правила форума нарушены -- удалит. Все просто...
Миша-клиент написав: КРОМЕ ТОГО, пошли уже выплаты 15 млн. семьям погибших (ну и сравнительно небольшие выплаты на захоронение)... СКОРЕЕ ВСЕГО, получив такие бабки "на руки" и погасив за счет них накопившиеся долги, ПРЕДПОЛАГАЯ РАСХОДОВАНИЕ ИХ в перспективе - семьи конвертируют грн. в валюту как средство сбережения...
15 млн. семьям погибших??? Это гражданским за каждого члена семьи, убитого русскими тварями, или компенсации семьям военным, погибшим на фронте?
На всіх (НЕ НА КОЖНОГО!) близьких/утриманців ЗАГИБЛОГО при захисті Батьківщини... : ( (168-ма постанова)...
rationalism2 написав:Наразі є можливість переказати з Форвард банку на закордонну картку з гарним курсом - близько 30.3 за долар, але є ліміт 9 000 грн / день якщо у вас три картки (дебетова, кредитна та пенсійна). Створив статтю, але тут не можна додавати лінк на статтю.
Почему нельзя? -- вполне можно -- если, конечно, это не рекламная/платная статья на ресурсе-конкуренте. Размещайте ссылку -- если модератор решит, что правила форума нарушены -- удалит. Все просто...