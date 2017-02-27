Честно говоря не совсем понимаю на чём растем?!
На фронте без особых изменений, от Харькова отошли, Одессу меньше обстреливают, экспорт понемногу пошел через западную границу, Байден подписал...
Вроде бы все новости положительные, а курс прёть!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 тра, 2022 09:34
Честно говоря не совсем понимаю на чём растем?!
На фронте без особых изменений, от Харькова отошли, Одессу меньше обстреливают, экспорт понемногу пошел через западную границу, Байден подписал...
Вроде бы все новости положительные, а курс прёть!
Додано: Нед 22 тра, 2022 09:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 22 тра, 2022 09:43
Як раз саме сьогодні зранку всі новини пішли негативні... і в оперативному, і в стратегічному аспектах
Додано: Нед 22 тра, 2022 09:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 22 тра, 2022 09:50
Додано: Нед 22 тра, 2022 10:09
несколько выше я попытался рассмотреть макроэкономические факторы, которые влияют на курс. но это сложно и неинтересно, все хотят факторы типа - выплата премий военным
так вот - есть общий набор факторов, в частности эмиссия денег - и этот фактор далеко еще не отыгран. какие-то негативные новости могут влиять сразу, а макроэкономика - после накопления определенного объема отклонений - а потом раз, и сыграло.
какой курс равновесия - хороший вопрос. тут у каждого свое мнение. но не 33-34. а будут еще печатать деньги - точка будет смещаться.
upd давайте прикинем грубо по сравнению с 01.02. денег напечатали 115 ярдов - с 816 до 931 ярд, т.е. прирост на 14%. экономика упала процентов на 30%. изменение соотношения 60%. сразу говорю, расчет не научный, кустарный скорей даже это индекс цен. в общем, если 01.02 было 28 с небольшим умножаем на 1,6 - всяко больше 40.
так и запишем - точка равновесия - больше 40 грн/дол
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 22 тра, 2022 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 тра, 2022 10:33
Що за геній економіки додумався виплачувати по 15 млн?
Зачекайте, це до болю нагадує обіцянки зарплатні вчителям в 4 тис $ від одного артиста естради та за сумісництвом політичного діяча. От тільки тоді кількома вправними ляпасами калькулятором по пиці йому вправили мізки. Мабуть, цього разу калькулятора в офісі президинта не знайшлось, чи вже не допомагає, і час переходити на використання більш важчої рахівниці
Премія в 100 тис - креатив з того ж кварталу.
ІМХО, наші реалії - максимум 2-3 млн виплат та традиційні бойові 1000 за день.
Що ж, тепер за півроку докотимось до точки рівноваги, девальвація з'їсть надбавку. Купівельна спроможність виплат та премій повернеться на озвучений вище рівень. Звісно, що ні зарплатню ні пенсії у 3-5 разів ніхто не підніматиме, на відміну від цін.
Ворог не зміг знищити нашу економіку. Її зруйнували свої. Friendly fire
Додано: Нед 22 тра, 2022 11:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Висновок - виграють ті, хто швидше скористається 15 млн. Це трошки так як з виплатами багатодітним, які досягали на піку 15 тис доларів за 3 і наступну дитину, а хто не вспів, тому в десять раз менше. Можна було би деяку суму одноразово, ну також реальну, а далі певні виплати неповнолітнім дітям чи перестарілим батькам. Причому якусь співставиму з тими, що були уже для цієї категорії.
Ну і чи схочуть працювати і зможуть прожити звичайні громадяни за пару тисяч в місяць, коли рахунки підуть на мільйони як в першій половині 90-их?
Додано: Нед 22 тра, 2022 11:27
Мабуть коли приймали рішення про виплати по 15 лямів, то як казав ще один великий полководець Арестович, надіялись що війна закінчиться у травні. Якщо мова піде про десятки тисяч жертв то скоро у наших РЯДОВИХ пенсіонерів пенсія буде як в 90х по купівельній спроможності ( біля 20$ на той час ).
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